Yunanistan'ın Volos kenti, limanına vurmuş milyonlarca ölü balık ile büyük bir çevre ve turizm krizi ile karşı karşıya. Volos Belediye Başkanı Achilleas Beos, ölü balıkların yarattığı kötü kokunun kentte yaşamı zorlaştırdığını ve turizmin ciddi şekilde etkilendiğini açıkladı.

Belediye Başkanı Beos’tan sert açıklamalar

Başkan Beos, ölü balıkların kentin kuzeyindeki Carla Gölü’nden geldiğini belirtti ve “Bu trajik bir olaydır. Carla Gölü’nden gelen milyonlarca ölü balık, kıyılarımızı doldurdu ve turizme büyük bir darbe vurdu” dedi. Beos, iş dünyasının ve profesyonellerin uğradığı maddi zararlar nedeniyle sorumlular hakkında toplu davalar açılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Eylül 2023'ten bu yana göldeki kirlilik hakkında düzenli olarak savcılığa rapor sunduğunu ve Başbakanlığa mektup gönderdiğini belirtti.

Carla Gölü’nün yeniden dolu olmasının sebepleri

Carla Gölü, 1962 yılında sıtma ile mücadele amacıyla kurutulmuştu. Ancak geçen yıl sağanak yağışlar ve sel olayları gölün yeniden dolmasına ve normal boyutunun üç katına çıkmasına yol açtı. Uzmanlar, göl suyunun tatlı su balıklarını Volos kentinin bulunduğu Pagasetik Körfezi’ne ittiğini ve bu durumun ölü balıkların limana vurmasına neden olduğunu açıkladı.

Yunan hükümeti eleştirildi

Beos, yaşanan çevre felaketinin ardından Yunan hükümetini eleştirdi. Olayın önceden tahmin edilebilir olduğunu ve gerekli önlemlerin alınmadığını belirtti. Bu durumun turizm sektörüne büyük zarar verdiğini ve acil çözümler gerektirdiğini vurguladı.