İzmir, Türkiye’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm tesisleri için zorunlu kılınan “Sürdürülebilir Turizm Belgesi”ni elde etmek için önemli bir adım attı. Şehir, bu süreçte Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile iş birliği yaparak kentin tamamına yönelik sertifikalandırma çalışmalarına başladı. İlk aşamada Urla, Selçuk ve Foça ilçeleri pilot bölgeler olarak belirlendi.

Sürdürülebilir turizm stratejisi

Sürdürülebilir turizm belgesi, İzmir’in çevre dostu uygulamalarla uluslararası arenada daha güçlü bir yer edinmesini amaçlıyor. Sertifika, İzmir’in yeşil turizm ve çevre dostu hizmetler sunan bir şehir olarak tanınmasını sağlayacak. Bu adım, kentin global turizm pazarında daha büyük bir pay almasına ve sürdürülebilirlik alanında lider konuma gelmesine yardımcı olacak.

Küresel standartlara uygun turizm

İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Melih Kayacık ve Destinasyon Koordinatörü Sinem Soygül, ETİK Başkanı Mehmet İşler ile bir araya geldi. Toplantı Bayraklı’daki ETİK merkez ofisinde gerçekleştirildi. Taraflar, İzmir’in turizmdeki avantajlarını ve sürdürülebilirlik kriterlerinin önemini vurguladı. Kayacık, GSTC'nin küresel standartlarla uyumlu turizmi teşvik ettiğini ve sürdürülebilir turizm uygulamalarını artırmayı amaçladığını belirtti.

Kapsamlı denetim çalışması

Sürdürülebilir turizm belgesi için İzmir’in pilot ilçelerinde başlatılan çalışmalarda, Hollanda merkezli Green Destinations (GD) belgelendirme kuruluşu tarafından denetimler gerçekleştirilecek. Bu denetimler, 384 turizm kuruluşu ve 70 destinasyon üyesi ile toplamda 454 GSTC üyesi tarafından yapılacak.

Turizmcilerden destek ve iş birliği

ETİK Başkanı Mehmet İşler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürülebilir turizm çalışmalarına tam destek vereceklerini ifade etti. İşler, “İzmir ve turizm bizim öncelikli konumuz. Bu girişimden son derece memnunuz. Bölgenin turizm sorunlarına çözüm getirecek bu sertifikalandırma süreci, hem İzmir’in yaşam kalitesini artıracak hem de turizmdeki tercih edilirliğimizi yükseltecek. Egeli turizmciler olarak bu çalışmalara sonuna kadar destek vereceğiz,” dedi.

Uluslararası arenada güçlü bir figür

İzmir’in sürdürülebilir turizm hedefleri, şehri çevre dostu uygulamalarla uluslararası arenada daha güçlü bir oyuncu haline getirecek. Bu girişim, kentin turizm sektöründeki rekabetçiliğini artırarak, hem yerel hem de uluslararası düzeyde daha fazla dikkat çekmesini sağlayacak. İzmir’in sürdürülebilirlik vizyonu, bölge ekonomisine de önemli katkılarda bulunacak.