Bacasız sanayi olarak da adlandırılan turizm, artık çağımızda ülkelerin en başta gelen gelir kaynakları arasına girdi. Bu arada verilen hizmetler de çeşitlenirken, daha geniş kitlelere de ulaşma imkanları ortaya çıkmış oldu...

Mesela kültür turizmi, sağlık turizmi, gastronomi turizm gibi. Bu çeşitliliği yakaladığınız zaman bile her kişiyi ilgilendiren, faydalanmak isteyen kitlelere hitap etmiş oluyorsunuz.

Tabii İzmir için ''turizm'' ne ifade ediyor ayrı bir konu.

Her ne kadar.

Türkiye'nin 3. büyük şehri.

Akdeniz'in incisi gibi ünvanlara sahip olsa da, şapkayı çıkarıp önümüze koyduğumuzda ortaya tek sonuç çıkıyor.

İzmir, turizm fakiri bir kent'tir.

Kent merkezinde sağlık hizmeti veren turizm sektörü dahi, bugün cazibesini kaybetmeye yüz tutmaya başlamıştır.

Tamam Kemeraltı ''Dünya Mirası'' listesinden çekilmiştir ama, çekilmeseydi ne olacaktı?

İstenilen başarıyı gösterebilecek miydi?

Dünya Mirası muhabbeti, tamamen turizme yönelik çabalardır aslında.

Amaç daha çok turizmden pay alabilmek ve o kentin, o ülkenin adını duyurabilmektir.

Şapkamızı bir kez daha çıkarıp önümüze koyduğumuzda ne görüyoruz biliyor musunuz?

Bu güzel İzmir'de kamu dahil turizme ayrılan yatak sayısı sadece 80 bin ve gelen turist sayısı da 1 milyon 200 bin civarı.

Ki, bunun içinde din turizmi de var.

Efes, Selçuk, Meryemana.

Hal böyle olunca ne oluyor biliyor musunuz?

Kruvaziyer gemilerinin kaptanları, ''o da bazıları'' körfezden İzmir'i gösterip yolculara diyorlar ki;

''Arkadaşlar burası İzmir. Turkiye'nin 3. büyük kenti. Burada konaklama imkanları çok sınırlı olduğu için, ben şimdi sizleri İstanbul'a götürüyorum...''

Evet aynen böyle oluyor ve koca koca gemiler tornistan İstanbul'a rota kırıyor...

Haaaa, diyeceksiniz ki İzmir'de de turist var.

Olmaz mı?

Hem de ebedi turist bunlar.

Hem de hepsi aynı renk.

Afrika'nın yarısı zaten Basmane'de yaşıyor.

Mahalle kurdular, kendi muhtarlarını artık kendilerinden seçecekler.

Kendilerinden olmayandan alış veriş dahi yapmıyorlar.

Söylenti o ki, iş istemeye giden bizim Sivaslıya Afrikalı dönerci patronun cevabı şu olmuş:

''Biz yabancı işçi çalıştırmıyoruz''

Ölür müsün, öldürür müsün? Misali.

Ama İkiçeşmelik'teki spot'cuların hepsinin yanında bugün, 4'er 5'er tane Afrikalı çalışıyor.

Desenize bugünün işçi Afrikalıları yarın olacak bizimkilerin patronları.