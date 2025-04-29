Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlenen “Kompleks PCI” konulu bilimsel toplantı, İzmir’den uluslararası düzeyde canlı yayınla gerçekleştirildi. Türkiye’den ve kardeş ülkelerden çok sayıda hekimin takip ettiği etkinlik, kardiyoloji alanında dikkat çeken bir başarıya imza attı.

Uluslararası katılım ve canlı yayın

Nazif Erkan Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantı, koroner anjiyografi laboratuvarında yapılan zorlu kalp damar açma işlemlerinin eş zamanlı olarak canlı aktarılmasıyla dikkat çekti. Etkinlik; Pakistan Kardiyoloji Kongresi'ne katılan hekimler başta olmak üzere çok sayıda uluslararası izleyici tarafından takip edildi. Katılımcılar, işlem süresince doğrudan soru yöneltip cevap alabildiler.

İzmir kardiyolojisinde bir ilk

Toplantı, İzmir'den yurtdışına yapılan ilk kardiyoloji canlı yayını olması bakımından önemli bir dönüm noktası oldu. Bilimsel bilgi paylaşımı, deneyim aktarımı ve canlı müdahale izlenimiyle toplantı, Türkiye’nin tıp alanındaki uluslararası tanınırlığını artırdı.

"Kurumumuzu ve ülkemizi temsil etmeyi sürdüreceğiz"

Etkinliğin düzenleyicilerinden biri olan İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlker Gül, organizasyonun başarısında emeği geçen tüm idari ve teknik personele teşekkür etti. Gül, bu tür etkinliklerin bilimsel bilgi paylaşımı kadar Türkiye'nin sağlık diplomatisi açısından da önem taşıdığını vurguladı.