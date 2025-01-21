İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri'nin sayısını iki yeni merkezle 20'ye çıkarıyor. Bayraklı ve Yamanlar'da ön kayıtlar başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik eğitim ve etkinlik alanlarını genişletmeye devam ediyor. Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri, Bayraklı ve Yamanlar’da açılacak iki yeni merkezle büyüyor. Böylece, merkezlerin sayısı 20'ye ulaşacak.

Bayraklı ve Yamanlar’da çocuklar için eğitim fırsatı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İZELMAN AŞ tarafından yürütülen Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri, çocuklara eğlenceli, öğretici ve keşif dolu bir dünyaya kapılarını açıyor. Yeni merkezler, çocukların gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Yuvamız İzmir Bayraklı ve Yuvamız İzmir Yamanlar, minikleri hem eğlendirecek hem de onların öğrenme süreçlerine katkıda bulunacak.

Başvurular başladı: Yuvamız İzmir Bayraklı ve Yamanlar’da ön kayıt fırsatı

Bayraklı ve Yamanlar’daki yeni merkezler için ön kayıt başvuruları başladı. Yuvamız İzmir Bayraklı’ya ön kayıt yapmak için 0539 9737245, Yuvamız İzmir Yamanlar’a ise 0535 7073336 telefon numaralarından iletişime geçebilirsiniz. Bayraklı’daki merkez, 7398 Sokak No:3 Onur Mahallesi’nde, Yamanlar’daki merkez ise 7360 Sokak No:18 Onur Mahallesi’nde faaliyet gösterecek.