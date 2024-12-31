İzmir, 2024 yılında yaşanan ekonomik krize rağmen yatırımlarını durdurmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeleri hayata geçirirken, ulaşımı rahatlatacak projelerden Körfez temizliğine kadar birçok alanda önemli adımlar attı. Şehirde sosyal belediyecilik anlayışı öne çıkarken, vatandaşların bütçesine katkı sağlayacak uygulamalar da genişletildi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ulusal derecelendirme notunu AAA seviyesinde bir kez daha onayladı.

2024’te 20 milyar liralık yatırım gerçekleşti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında ulaşımdan altyapıya kadar birçok alanda yatırımlarını artırarak sürdü. Özellikle raylı sistemlerin toplu taşıma içindeki payını artırmak için büyük adımlar atıldı. Narlıdere Metrosu ve Çiğli Tramvayı hizmete açılırken, Buca Metrosu inşaatında da önemli aşamalar kaydedildi. Ulaşımı kolaylaştıracak projelere hız verilmesi, İzmir halkının günlük hayatını rahatlatmayı amaçlıyor.

Raylı sistemlerde büyük yatırım

2024 yılında İzmir ulaşımında tarihi bir yatırım süreci yaşandı. Narlıdere Metrosu ve Çiğli Tramvayı, İzmir’in ulaşım sorunlarına çözüm getirirken, Buca Metrosu inşaatında da önemli ilerlemeler kaydedildi. Ayrıca tramvay hatlarını güçlendirmek amacıyla 22 elektrikli tramvay aracı alımı için sözleşmeler imzalandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda modern çözümler sunmaya devam ediyor.

Buca Metrosu ilerlemesi hızla devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, göreve başladığında yüzde 2 seviyesinde olan Buca Metrosu tünel kazıları, 2024 sonunda yüzde 40 seviyesine ulaştı. 2025 yılı sonunda bu oranın yüzde 90’a çıkması hedefleniyor. Buca Metrosu projesi tamamlandığında, İzmir’in en büyük ulaşım projelerinden biri olarak tarihe geçecek.

90 dakika ücretsiz aktarma sistemi geri geldi

İzmir halkının talepleri doğrultusunda, toplu taşımada ilk binişten sonraki 90 dakika içinde ücretsiz aktarma sistemi yeniden devreye girdi. Bu sistem, 22 Temmuz 2024 itibarıyla hizmet vermeye başladı. Ayrıca, ESHOT yeni 19 hattı da halkın hizmetine sundu, böylece şehirde toplu ulaşım daha erişilebilir hale getirildi.

Şehirde ulaşımı rahatlatacak dev projeler

Buca Onat Tüneli ve Gaziemir Hava Eğitim Yolu Taşıt Üst Geçidi gibi projelerle kent içi trafiğin rahatlatılması hedefleniyor. Ayrıca, 500 milyon liralık Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi projesi, kent merkezindeki trafik sorununa çözüm olacak. İzmir’in 30 ilçesinde başlatılan asfalt seferberliği kapsamında 463 bin ton asfalt döküldü ve 310 kilometrelik ova yolu düzenlendi.

Körfez temizliğinde tarihi adımlar

Körfez'in ekosistemini koruma adına 2024 yılında başlatılan projeler hız kazandı. Dip tarama gemileri ve yeni sirkülasyon sistemleri ile Körfez’in temizliği için kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. İki etapta 2,5 milyon metreküp çamurun taranması ve bölgedeki kirliliğin minimize edilmesi hedefleniyor. Bu adımlar, İzmir’in deniz yaşamını koruma ve geliştirme konusundaki kararlılığını gösteriyor.

Halk Ekmek ve Kent Lokantaları devrede

Ekonomik kriz nedeniyle sosyal yardımlar arttırılırken, Halk Ekmek fiyatı 7 TL’den 5 TL’ye düşürüldü. Ayrıca, kentin beş farklı noktasında uygun fiyatlı yemek hizmeti sunan Kent Lokantaları açıldı. Vatandaşların temel ihtiyaçlarına yönelik bu sosyal projeler, ekonomik zorluklar karşısında önemli bir destek sağladı.

Eğitime destek projeleri büyüyor

2024 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere yönelik önemli eğitim destekleri sağladı. 14 bin öğrenciye kırtasiye yardımı, 5 bin 398 öğrenciye de üniversite eğitimi desteği verildi. Ayrıca, Eğitim Köprüsü Projesi ile bin öğrenciye dönemlik 5 bin TL’lik burs sağlandı. İzmir’e gelen üniversite öğrencilerinin barınma sorunları için ise iki sosyal tesisin kapıları açıldı.

Çevre yatırımlarıyla yeşil bir İzmir

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında İzmir’de su kaynaklarının verimli kullanımı ve yeni yeşil alanların kazandırılması projeleri devam ediyor. 433 bin metrekarelik yeşil alan kente kazandırılırken, yangında zarar gören Bayraklı Kovankayası Ağaçlandırma Sahası bal ormanına dönüştürüldü. İzmir’in geleceği için yeşil yatırımlar hız kesmeden devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 2024 yılı yatırımlarını değerlendirirken, 2025 yılında daha fazla projeyi hayata geçireceklerini belirtti. “Kentimizin refah seviyesini yükseltecek, sağlam adımlarla zirveye taşıyacağız” diyen Başkan Tugay, gelecek yıllar için de büyük projeler üzerinde çalıştıklarını açıkladı.