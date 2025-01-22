Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın, İzmir’in Urla ilçesinde yaşayan Suyolcu ailesini yasa boğdu. Tatil için Kartalkaya’ya giden dört kişilik aileden anne 41 yaşındaki Müge Suyolcu ve 10 yaşındaki kızı Pera Suyolcu hayatını kaybederken, 42 yaşındaki baba Yavuz Suyolcu ve 12 yaşındaki oğlu Göksel Derin Suyolcu yangından sağ kurtuldu.

Tatil sevinci acıya dönüştü

İzmirli Suyolcu ailesinin, sömestir tatilini değerlendirmek ve çocuklarının kış tatili isteğini yerine getirmek için Kartalkaya’ya gittiği öğrenildi. Ancak Grand Kartal Otel’de çıkan yangın, aile için büyük bir trajediye dönüştü. Yangın sırasında baba Yavuz Suyolcu ve oğlu Göksel Derin dışarı çıkmayı başarırken, anne Müge Suyolcu ve ilkokul 4. sınıf öğrencisi olan kızı Pera Suyolcu otelden çıkamadı. Anne ve kızın yaşamını yitirmesi, yakınlarını ve sevenlerini derinden üzdü.

Yangın kurbanlarının kimlikleri belli oluyor

Faciada hayatını kaybedenlerin kimlikleri yavaş yavaş belirleniyor. Suyolcu ailesi, yangın sırasında otelde bulunan birçok aileden biriydi. Müge Suyolcu’nun emlak danışmanı, eşi Yavuz Suyolcu’nun ise inşaat mühendisi olduğu bilgisi paylaşıldı.