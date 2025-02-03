Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu İzmir’deydi. Kent için oldukça karamsar şöyle bir tablo çizdi:

"Bir zamanlar medeniyetin sembolü olan İzmir, tarihinin en karanlık, en bakımsız, en perişan devrini yaşıyor. Ancak bu kötü gidişat İzmir'in kaderi değildir. Bu tabloyu değiştirmek bizim boynumuzun borcudur."

Cumhurbaşkanı'nın şu sözleri yeni gelişmelerin habercisiydi: "İzmir işgal edildiğinde Türkiye yasa bürünmüştü. İzmir’e Gazi Mustafa Kemal Atatürk nasıl sahip çıktıysa, Adnan Menderes nasıl sahip çıktıysa biz de öyle sahip çıktık. İzmir için daha büyük hizmetler vermeye devam edeceğiz…"

Bu sözlerin içinde bir müjde gizliydi. O halde, Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarına kısa bir ara verelim ve 23 Nisan 2024’te yazdığımız yazıya dönelim:

Yazımızın başlığı aynen şöyleydi: İzmir’e Dağ Gibi Bakan Lazım.

Son yerel seçimde AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ olmuştu. Hadi o yazıdan bir bölümü paylaşayım:

"Bugün örnek alınması gereken bir isimden bahsedeceğim: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’dan. Onunla, 2008 yılında, AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı olarak gazetemizi ziyaret ettiğinde tanıştım. Saygılı, bilgili, güler yüzlü bir gençti. Hukuk fakültesini bitirmiş genç bir avukat olarak, AK Partili gençlerin beklentilerini ve İzmir için yapmak istediklerini anlatırken heyecanını karşısındakine aynen yansıtıyordu. Bu heyecan, onu üç dönem İzmir milletvekilliğine ve 20 yılı aşkın süredir ülkeyi yöneten bir partinin Genel Başkan Yardımcılığına kadar taşıdı."

İzmir’de başarılı bir seçim süreci geçiren Dağ, partisinin Türkiye genelinde aldığı oy oranının 2 puan üzerinde oy almasına rağmen seçilemedi Seçim sonrası yaptığı açıklamayla da gönülleri fethetti: ‘Başkan seçilip seçilmemem önemli değil. İzmir için yapılacak her projeye destek vermeye hazırım.’

Tam burada, geçen yıl yazdığım bir bölümü hatırlatmak istiyorum:

"Bu azim, bu istek, bu kendini adamışlık ve İzmir sevgisi onu daha nerelere taşır bilmem. Ama gönlümden geçen, kabine değişiklikleri konuşulurken, yiğidin hakkının yiğide verilmesi. İzmir’den genç bir bakan görmek İzmirlileri mutlu edecektir."

Şimdi ister ‘dediğin çıktı’ deyin, ister ‘abdala malum olurmuş’ ama hazır olun:

Hamza Dağ, bakan oluyor!

27 Şubat’taki AK Parti Büyük Kongresi’ni beklemeden, Hamza Dağ’ın Gençlik ve Spor Bakanı olarak atanması bekleniyor.

Gençliğiyle, İzmir sevgisiyle ve partizan olmayan tutumuyla Hamza Dağ’ın, İzmir’deki yerel yönetimlerle uyum içinde çalışacağına ve İzmir için çok güzel işler yapacağına inancım tam.

GÜNÜN SÖZÜ

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