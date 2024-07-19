Oda'dan yapılan açıklamada İzmir Büyükşehir Belediyesinin Deniz Taksileri Projesi'nin dikkatle takip edildiği, kentte denizyolu ulaşımının yaygınlaştırılması için aralarında deniz taksilerin de bulunduğu pek çok projeyle ilgili tespit ve önerilerde bulunulduğu ifade edildi.

İzmir Körfezi'nde denizyolu ulaşımını teşvik etmesi ve karayolu taşımacılığındaki yükü azaltması açısından bu projenin olumlu bir adım olduğunun kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bununla birlikte bazı tasarım kriterleri ve bölgenin deniz şartlarına uygunluk açısından önemli hususların gözden geçirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Deniz Taksileri Projesi'nde İzmir Körfezi'nin deniz şartlarına tam uyum sağlayacak ve kullanıcılar için maksimum güvenlik ve konfor sunacak şekilde hayata geçirilmesi gerekmektedir."

Açıklamada bu amaçla hayata geçirilecek projeler için ulusal ölçekte tasarım yarışmaları açılmasını ve dereceye girecek projelerin kent sakinlerinin de onayına sunularak hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.