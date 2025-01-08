Can Hastanesi, 2025 hedefleri doğrultusunda İzmir’in kuzey ve güney bölgelerinde iki yeni hastane inşa etmeye hazırlanıyor. 40 milyon dolarlık dev yatırımın temelleri bu yıl içinde atılacak. Can Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Muzaffer Keskiner, mevcut hastanenin artan talepleri karşılamakta yetersiz kaldığını belirterek, yeni yatırımlarla sağlık hizmetlerini daha geniş bir kitleye ulaştırmayı amaçladıklarını ifade etti. Ayrıca yapay zeka destekli evde bakım hizmetleri ve Onkoloji Kliniği ile sağlık sektöründe fark yaratacak.

Evde sağlık hizmetlerinde devrim

Can Hastanesi, akıllı giyilebilir cihazlar ve yapay zeka destekli sistemlerle evde sağlık hizmetlerinde yenilikçi bir döneme giriyor. Bu teknoloji, hastaların oksijen seviyesi, kalp ritmi ve tansiyon gibi kritik verilerini 24 saat boyunca uzaktan takip edebilecek. Acil durumlarda hastalar, sistem üzerindeki butonla doğrudan sağlık ekiplerine ulaşabilecek.

Keskiner, bu hizmetin sadece tıbbi destekle sınırlı kalmayacağını, sosyal ve psikolojik destekleri de içereceğini vurgulayarak, “Evde sağlık hizmetinde empatiyi temel alarak bir yapı oluşturduk. İnsanların ev ortamında güvenli ve kaliteli bir sağlık hizmeti almasını sağlayacağız” dedi.

Yeni tedavi yöntemleri

2025 yılı içinde açılacak Onkoloji Kliniği, modern altyapısı ve yenilikçi tedavi yöntemleriyle kanser hastalarına hizmet verecek. İlk etapta 14 kabinle hizmet verecek klinikte, hasta konforu ön planda tutulacak. Keskiner, “Tedavi sürecinde psikolojik destek, beslenme planlaması ve hijyenik bir ortam kritik öneme sahiptir. Biz bu ihtiyaçları karşılayacak modern bir merkez oluşturuyoruz” dedi.

"2025 atılım yılı"

Can Hastanesi, meme kanserinde erken teşhis için yapay zekalı dijital mamografi cihazlarını da hizmete alarak teknolojik altyapısını güçlendirecek. Keskiner, 2025’in Can Hastanesi için bir atılım yılı olacağını belirterek, “Erken teşhis hayat kurtarır. Bu nedenle tarama hizmetlerini herkes için erişilebilir hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.