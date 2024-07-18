İzmir Büyükşehir Belediyesi Celal Atik Yüzme Havuzu, milli takımların ilk tercihi olmaya başladı.

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Geçen yıl 100. Yıl Rotary Uluslararası Kadınlar Sutopu Turnuvası ve sutopu takımlarından Ukrayna'nın antrenman için kullandığı Celal Atik Yüzme Havuzu'nu bu yıl A Milli Kadın Takımı'ndan sonra U19 ve U18 Kadın Milli Takım'ı ağırlıyor.

U19 ve U18 Kadın Milli Takımı, ağustos ve eylül ayında yapılacak olan iki önemli şampiyonada mücadele edecek. 24-31 Ağustos'ta Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapılacak olan U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak ay-yıldızlılar, daha sonra 15-22 Eylül'de Çin'de gerçekleşecek Kadınlar U18 Sutopu Dünya Şampiyonası'na katılacak. Milli takımlar kadrosunda İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden ise dokuz sporcu yer alacak.

Editör: Haber Merkezi