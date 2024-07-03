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İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, şehre su sağlayan Sarıkız, Göksu, Menemen kuyuları ve Gördes Barajı'ndan alınan su miktarının artırıldığını, kısa vadede susuzluk tehdidi bulunmadığını ifade etti.

Tahtalı'da su seviyesinin son yılların en düşük seviyelerinden birini görmesi nedeniyle barajın altındaki Bulgurca Cami yeniden görünür hale geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kış ve ilkbahar döneminde yeterli yağış olmaması, barajlardaki su seviyesini olumsuz etkiledi.

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