İzmir, 2024 yılının ilk yarısında kruvaziyer turizminin canlılığını gösteren etkileyici rakamlara imza attı. Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mihri Çelik’in açıklamasına göre, İzmir limanlarına bu yılın ilk 6 ayında 73 bin 227 kruvaziyer yolcusu geldi. Kruvaziyer turizmindeki genel artış, ülke çapında da belirgin bir hareketlenme sağladı.

Mihri Çelik’in verdiği bilgilere göre, Türkiye genelinde ocak-haziran döneminde toplam 415 kruvaziyer gemi ile 574 bin 509 yolcu limanlara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde 420 gemi ile 482 bin yolcu limanlara giriş yapmıştı. 2024 yılı itibarıyla, Türkiye genelinde kruvaziyer yolcu sayısının 1,8 milyonun üzerine çıkması bekleniyor.

İzmir ve Ege Bölgesi verileri

İzmir’e bu yılın ilk 6 ayında 30 kruvaziyer gemi ile 73 bin 227 yolcu geldi. Ayrıca, İzmir'den 2 bin 875 yolcu kruvaziyerlerle biniş yaptı. Çelik, Çeşme Ulusoy Limanı’na 34 seferde 10 bin 101 yolcu geldiğini ve 14 bin 320 yolcunun bu limandan ayrıldığını da belirtti.

Talep Yunan Adaları'na

Ege adalarına olan yoğun talep dikkat çekiyor. Çeşme-Sakız, Kuşadası-Sisam ve Ayvalık-Midilli hatlarında çalışan feribotlar dolu seferler yapıyor. Ulusoy Çeşme Limanı’ndan Sakız’a yapılan 1006 seferde taşınan yolcu sayısı 90 bin 552’ye ulaştı. Kuşadası’ndan Sisam’a 61 bin 518 yolcu giderken, İzmir Limanı’ndan Midilli’ye giden 4 bin 274 yolcu ile birlikte, sadece DTO İzmir Şubesi’nin sorumluluk sahasındaki limanlardan Yunan adalarına giden yolcu sayısı 155 bini geçti.

Kruvaziyer turizminde canlanma

DTO İzmir Şubesi tarafından yapılan açıklamalara göre, kruvaziyer turizmindeki canlanma memnuniyet verici olarak değerlendiriliyor. Türkiye limanlarının aldığı kruvaziyer gemi ve yolcu sayısındaki artış, sektörün toparlanma sürecinde önemli bir aşama olarak görülüyor.