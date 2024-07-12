Bugün ise bin 800 kişilik kapasitesiyle Marella Discovery adlı gemi, İzmir Limanı’na yanaştı. Gemiden inen çoğunluğu İngiliz uyruklu yolcular, liman çevresindeki iş yerlerinde alışveriş yaparak kente hareketlilik getirdi.

Son 6,5 ayda 24 gemi demir attı

İzmir Limanı’na son 6,5 ayda toplam 24 gemi demir attı. 2024 yılı boyunca İzmir’e toplamda 69 kruvaziyer gemisinin gelmesi bekleniyor. Temmuz ayında ise bu rakamın 9’a ulaşması öngörülüyor.

Liman esnaflarından Şenol Sus, kruvaziyer turizminin İzmir’e olan katkısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sus, “Sadece burası değil, Kemeraltı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi gibi her yerde bir hareketlilik oluyor. Çok memnunuz. Bu durumun devam etmesini istiyoruz. 6 yıl bekledik. Çok zor günler geçirdik,” ifadelerini kullandı.