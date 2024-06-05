T.C. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in onayıyla İzmir Ticaret Odası'na devredilmesi planlanan Cemal Gürsel Askeri Kışlası, yeni bir sanayi sitesine dönüşecek. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Bakan Güler'e yapılan ziyarette proje hakkında detaylı bilgi verdi. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve İzmir Milletvekilleri de toplantıda yer aldı.

Bakan Güler, projeyi desteklediklerini belirterek araziyi devretmeye hazır olduklarını ifade etti. İZTO Başkanı Özgener ise, üyelerin yoğun talebi doğrultusunda yapılan bu girişimin, İzmir'in önemli sorunlarından birine çözüm getireceğini vurguladı. Özgener, projenin hayata geçirilmesinde destekleri için Bakan Güler'e teşekkür etti.

Planlanan proje kapsamında, sanayi sitesinde üyelere yönelik çeşitli hizmetler sunulacak. Bağımsız bölümler, yönetim binası, mesleki lise ve çıraklık eğitim binaları, otopark alanları, sosyal alanlar, temiz enerji tesisleri ve yeşil alanlar gibi birçok olanak sağlanacak.

Bu adım, İzmir'in sanayi ve ticaret potansiyelini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.