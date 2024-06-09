Bu yıl 37.si düzenlenen Uluslararası İzmir Festivali, zengin programı ve dünya çapında sanatçılarıyla sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Festival, 7 Haziran'da başlayıp 26 Temmuz'da sona erecek.

Kültür ve sanat dolu bir yaz

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından organize edilen 37. Uluslararası İzmir Festivali, bu yıl da sanatı İzmirli sanatseverlerle buluşturuyor. Festival, Türkiye-Macaristan Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında açılışını gerçekleştirdi. Açılış konserinde Franz Liszt Oda Orkestrası ve ünlü piyanist Gülsin Onay sahne aldı.

Festivalin öne çıkanları

Festival boyunca, klasik müzikten caza, tiyatrodan dans gösterilerine kadar birçok farklı sanat dalında etkinlikler düzenlenecek. Dünya çapında tanınmış sanatçılar ve gruplar, İzmir’in çeşitli mekanlarında performans sergileyecek. İzmir’i kültür ve sanatın merkezi haline getiren festival, hem yerel hem de uluslararası sanatçıları ağırlayacak.

Sanatın büyüsü İzmir'de

Festival, 26 Temmuz'a kadar devam edecek ve sanatseverlere dolu dolu bir program sunacak. Konserler, sergiler, tiyatro oyunları ve dans gösterileriyle İzmir, yaz boyunca adeta bir sanat şöleni yaşayacak. İzmir Festivali, sadece sanatın keyfini çıkarmakla kalmayıp, aynı zamanda kültürel alışverişin de merkezi olacak.

İzmir sanatla buluşuyor

Festivalin açılışında konuşan İKSEV yetkilileri, İzmir’in sanat ve kültürle buluşmasının önemini vurgulayarak, “Bu festival, sadece bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda farklı kültürlerin bir araya geldiği bir platform. Sanatın evrensel diliyle bir araya geliyoruz” dedi.