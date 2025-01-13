Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya kullanımının gençler üzerindeki etkilerini ele alarak, 16 yaş altı bireylerin sosyal medyaya erişimini sınırlamayı planladıklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, sosyal medyanın gençler üzerindeki olumsuz etkilerini engellemek amacıyla yapılan bu düzenleme ile, gençlerin daha sağlıklı bir dijital ortamda büyümelerini sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Uraloğlu'nun açıklamalarında, dijital ortamda geçirilen zamanın sınırlandırılması ve sosyal medya platformlarının daha kontrollü bir hale getirilmesi gerektiği vurgulandı. 16 yaş altı gençlerin sosyal medya hesapları için kısıtlama ya da erişim engelinin planlamada olabileceği de dile getirildi.

Vatandaşlardan Sosyal Medya Kısıtlamasına Tepkiler

Bakan Uraloğlu’nun açıklamalarının ardından, İzmir halkına Haber Ekspres ekibi mikrofon uzattı. Özellikle ebeveynler bu kararın doğru olacağı üzerinde yoğunlaşırken, sosyal medyayı aktif olarak kullanan genç kesim ise planlamaya sıcak bakmadı.

Öne çıkan bir diğer fikir ise, gençlerin sosyal medya kullanımının tamamen engellenmesinin yerine, ailelerin ve eğitim kurumlarının daha etkin bir şekilde dijital okuryazarlık eğitimi vermesi gerektiğini savundu.

Mikrofonumuza konuşan vatandaşlardan bir kişi, "Doğru bir davranış olur ancak başka bir yolunu bulacaklarına inanıyorum. Çünkü o kadar bağımlı hale geldi ki bu yaş grubu. Sırf onlar değil, 65 yaş üstü de engellenmeli, yaşlıların da çok anlamsız hareketleri var." yorumunda bulundu.

Bir başka vatandaş ise, "Bana kısıtlanması çok mümkün gibi gelmiyor. Çocuklar artık internet, telefon her şeye sahip. Her türlü yolunu bulacaklarını düşünüyorum, çok akıllılar çünkü." ifadelerini kullandı.

16 yaşından küçük olan bir genç ise durumu, "Bence kötü bir karar. Biz bütün gün internetteyiz, günümüzü böyle geçirebiliyoruz. Başka şansımız yok, bu olmamalı." şeklinde değerlendirdi.