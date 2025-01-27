Sosyal medya kullanıcıları arasında sıkça gündeme gelen "İlk buluşmada hesabı kim ödemeli?" sorusu, bir kez daha gündemi meşgul etti. Bu tartışmayı İzmir halkına sorduk ve farklı görüşler ortaya çıktı.

Sosyal medya platformlarında sıkça karşılaştığımız "İlk buluşmada hesabı kim ödemeli?" sorusu, son yıllarda hem cinsiyet eşitliği hem de geleneksel alışkanlıklar üzerinden birçok tartışmaya yol açıyor.

İzmir'deki farklı yaş ve sosyal gruplardan gelen tepkiler, bu konuda hâlâ karışık bir görüş birliği olduğunu gösteriyor.

Birçok kadın, ilk buluşmada hesabı ödemek konusunda erkeklerin daha geleneksel bir şekilde davranması gerektiğini savundu. Bazı İzmirli katılımcılar ise ilk buluşmalarda hesabı paylaşmanın en adil seçenek olacağını düşündüklerini söyledi.

Röportaja katılan bir öğrenci, "Ödemek zorunda değil ama öderse centilmenlik olur ama yarı yarıya da olur yani" dedi.

Bir başka öğrenci ise ekonomik olarak yaş grubundaki herkesin kendisiyle aynı durumda olduğunu ekleyerek, "Herkes yediği kadar ödemeli diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta ilk buluşma, kimse birbirini tanımıyor, durumunu bilmiyor" şeklinde cevap verdi.

Erkeklerin büyük kısmı ise, ne kadar eşitlikçi bir toplumda olsak dahi, hesabın erkek tarafından ödenmesi gerektiğini savundu.

Mikrofona konuşan bir vatandaş, "Ataerkil bir sistemde yaşıyoruz, son yıllarda ben bir şey değiştiğini düşünmüyorum bu yüzden erkek ödemeli" ifadelerini kullandı.

Farklı bir ülkede yaşayan vatandaş ise farklı bir perspektif ile "Yurtdışında olsa ortak ödeniyor ancak Türkiye'de erkek ödemeli çünkü bu coğrafyanın kültürü böyle" cevabını paylaştı.