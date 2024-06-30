İzmir'de seçim öncesi verilen su indirimi vaadi, sonrasında yapılan yüksek zam kararıyla unutuldu. Barış Özel'in sosyal medyada yaptığı eleştiriler, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Seçim öncesi İzmir'de suya kademeli indirim yapılacağı vaadi İzmir'in gündemine oturmuştu. Seçim sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın göreve gelmesiyle birlikte geçtiğimiz günlerde su ve atık su tarifelerine önemli bir zammın yapılacağı duyuruldu. Yapılan düzenlemeyle birlikte 0-4 metreküp arası tüketim haricindeki tüketimde yüzde 45'e varan oranlarda zam yapıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kardeşi Barış Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İzmir'deki su zammını sert bir dille eleştirdi. Özel, "İzmir'de suya indirim sözü seçim vaadi olarak verilmişken, seçim sonrası elektrik zammından bile yüksek zam yapılıyor. Türkiye'nin en pahallı suyuna katmerli zam resmen. Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i? Yazıktır bu halka!" ifadelerini kullandı.

Zam kararı, İzmir genelinde ve siyasi çevrelerde büyük tartışmalara yol açtı. Diğer siyasi partilerden de tepkiler gelirken, halkın da suya yapılan bu yüksek zam kararına tepkisi sosyal medyada ve yerel platformlarda yoğun şekilde dile getiriliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise zam kararını ekonomik zorunluluklar ve altyapı yatırımları için gereklilik olarak açıkladı.