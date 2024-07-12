İzmir'e Üçüncü Geri Kazanım Tesisi Geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çevresel kirliliği azaltmak ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla önemli bir adım daha attı. Kemalpaşa Sütçüler Mahallesi'ndeki eski bir taş ocağı alanını Orman Genel Müdürlüğü'nden devralan belediye, burada yeni bir geri kazanım tesisi kurarak atıkları yeniden değerlendirecek.

Ormanlık alanlar korunuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu moloz ve hafriyat atığı geri dönüşüm tesisleri, hem çevresel kirliliği önlemek hem de görüntü kirliliğini azaltmak amacıyla büyük bir rol oynuyor. Özellikle ormanlık alanları tehdit eden kaçak hafriyat dökümlerine karşı alınan bu önlemler, şehrin doğal güzelliklerini korumaya yönelik önemli bir adım.

Kemalpaşa’da yeni geri kazanım tesisi

Son olarak Kemalpaşa Sütçüler Mahallesi'ndeki eski taş ocağı alanını devralan İzmir Büyükşehir Belediyesi, burada 9 milyon ton kapasiteye sahip bir geri kazanım tesisi kuruyor. Bu tesis, İZBETON tarafından işletilecek ve atıklar burada yol dolgu malzemesi, parke ve bordür üretiminde kullanılacak.

Doğal alanlar yeniden ağaçlandırılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Kemal Kılıç, kaçak moloz dökümlerini engellemek için önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti. Kılıç, “Milyonlarca metreküp hafriyat toprağı, ormanlarda ciddi tahribata neden oluyor. Biz bunları kurduğumuz tesislerde geri dönüştürerek ekonomiye kazandırıyoruz. Doğal yapısı bozulmuş eski taş ocaklarını ağaçlandırarak kentimize yeniden kazandırıyoruz” dedi.

Çevre dostu geri kazanım

İZBETON Çevre Yönetim ve Kalite Kontrol Şube Müdürü Kübra Şaş Bıçakçı, kurulacak tesisin çevreye zarar vermeyecek şekilde kapalı sistem çalışacağını belirtti. Bıçakçı, “Toz bastırma sistemleri kurularak gereken önlemleri alacağız. Atıklar eleklerden geçtikten sonra boyutlandırılacak ve dolgu malzemesi olarak üretilecek. Alandaki çalışmalar tamamlandığında ise saha ağaçlandırılarak yeniden doğaya kazandırılacak” diye konuştu.

İzmir’in mevcut tesisleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şu anda Güzelbahçe Yelki ve Menemen Koyundere’de hafriyat depolama ve inşaat yıkıntı atığı geri kazanım tesisleri bulunuyor. Ayrıca, Güzelbahçe Yelki, Menderes Küner, Menemen Koyundere, Kemalpaşa Sütçüler, Dikili Deliktaş, Menemen Yayla ve Bergama İslamsaray mahallelerinde hafriyat toprağı depolama sahaları mevcut.