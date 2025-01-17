İzmir, altyapı konusunda yıllardır bir sınav veriyor. Şehir halkı, ne zaman bir yağmur bulutu beliriverse, su taşkınlarının getirdiği kaosla baş etmeye hazırlanıyor.

Deniz seviyesine yakın Alsancak ve tarihi Kemeraltı bölgeleri, bu doğal afetin her yıl sahne aldığı başlıca alanlar.

Sokaklar adeta nehre dönüşüyor, iş yerleri ve evler sular altında kalıyor. Bölge sakinleri ve esnaf, bu duruma çözüm beklerken geçmişte yapılan projelerin yetersizliği nedeniyle hayal kırıklığı yaşamaya alışmıştı.

Ancak bu kez işler farklı gibi görünüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, görevine başladığında, şehrin bu kanayan yarasının farkında olduğunu gösterdi.

Kentin gözbebeği Alsancak, nihayet yıllardır beklediği köklü bir çözüme kavuşuyor. Dünya Bankası finansmanıyla hayata geçirilen ve toplam 110 milyon Euro bütçesi olan Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi (TEFWER), Alsancak ve Kordon’u su taşkınlarından koruyacak büyük bir çalışmayı başlattı.

Projenin detayları oldukça umut verici. 7,4 kilometrelik yağmur suyu hattı, 8,3 kilometrelik atık su hattı ve üç adet yağmur suyu terfi merkezi, bölgede su taşkınlarının adını unutturacak. Üstelik proje yalnızca taşkın sorununu çözmekle kalmayacak; Meles Deltası’nın temiz kalmasını sağlayarak çevreye duyarlı bir altyapı oluşturmayı da hedefliyor. İklim değişikliğinin etkilerine dirençli bir kentsel altyapı, İzmir’in geleceği için kritik bir adım.

Çalışmaların tamamlanması için önümüzde 18 aylık bir süreç var. Bu, kısa vadede bir sabır sınavı olsa da, uzun vadede İzmir’in kazancı büyük olacak. Alsancak’ın yoğun nüfusu ve yeni kent merkezindeki yüksek binalar düşünüldüğünde, bu altyapı yenilemesi yalnızca bugünkü sorunları çözmekle kalmayacak, gelecekte yaşanabilecek daha büyük felaketlerin de önüne geçecek.

İzmir, bu projeyle yalnızca su taşkınlarından kurtulmakla kalmayacak; aynı zamanda çevreyi koruyan, modern ve dayanıklı bir altyapıya kavuşacak. İzmir halkı, bu kez “Yağmur yağacak mı?” sorusuyla endişelenmek yerine, güvenle güne devam edebilecek.

Alsancak’a nefes aldıracak bu proje, yalnızca bir başlangıç. İzmir, altyapı konusundaki diğer eksiklerini de benzer kararlılıkla çözdüğünde, bu güzel şehir sadece estetik görünümüyle değil, dayanıklılığıyla da Türkiye’ye örnek olacak. Başkan Tugay ve İZSU’nun başlattığı bu projeye destek vermek, hepimizin ortak geleceği için bir sorumluluk.

GÜNÜN SÖZÜ

İzmir’e nefes aldırmak, hepimizin nefes alması demek.