ARUSTEK – 1. Araç Üstü Ekipmanları, İş Makineleri ve Teknolojileri Fuarı 23 Ekim’de açılıyorİZMİR (İGFA) - Türkiye’de fuarcılık serüvenini başlatan İzmir Enternasyonal Fuarı başta olmak üzere; Marble İzmir, IF Wedding Fashion İzmir gibi dünyada ses getiren fuarlar düzenleyen İZFAŞ, Kartepegroup Fuarcılık iş birliğiyle İzmir’e yeni bir fuar daha kazandırıyor. ARUSTEK – 1. Araç Üstü Ekipmanları, İş Makineleri ve Teknolojileri Fuarı, 23-26 Ekim 2024 tarihleri arasında, fuarizmir’de gerçekleştirilecek.

ARUSTEK – 1. Araç Üstü Ekipmanları, İş Makineleri ve Teknolojileri Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve Kartepegroup Fuarcılık organizatörlüğünde, Araç ve Araç Üstü Ekipman ve İş Makinaları Üreticileri Birliği Derneği (ARÜSDER) desteğiyle gerçekleştirilecek.

Fuarda; hayatımızın her alanında önemli rol oynayan itfaiye araçlarından sağlık hizmet araçlarına, kış şartları ile mücadele araçlarından çöp toplama araçlarına kadar birçok ürün grubu sergilenecek. İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, “İZFAŞ olarak, İzmir’in fuarcılıkta öncü rolünü sürdürmek için çalışıyoruz ve bu kapsamda yeni bir fuarı daha kentimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Dünyanın önemli fuarlarına ev sahipliği yapan, Türkiye’nin en büyük ve en modern fuar merkezi fuarizmir’de gerçekleştirilecek ARUSTEK Fuarı, önemli bir buluşma noktası olmasının yanı sıra 1,3 milyar dolara çıkan ihracatıyla Avrupa üçüncüsü olan sektöre, yurt içi ve yurt dışında yeni ve güçlü iş birlikleri kazandıracak, ihracat fırsatları yaratacaktır. Diğer fuarlarımızda olduğu gibi kamu ve özel sektörün, ilgili sivil toplum kuruluşlarının güç birliği ile düzenleyeceğimiz ARUSTEK Fuarı’nın hem sektöre hem kentimize hem de ekonomimize büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

3 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFİNE KATKI SAĞLAYACAK

Gündelik hayatımızda, daha sağlıklı, daha temiz, daha konforlu, daha güvenli yaşamamız için katkı sağlayan bir sektör olma özelliğine sahip olan araç üstü ekipman sektörünün, önümüzdeki yıllarda istihdam, üretim, satış ve ihracatta yükseleceği ön görülüyor. ARÜSDER Yönetim Kurulu Başkanı Musa Ertunç, dernek olarak fuarın destekçisi olduklarını belirterek, “Ülkemizden ve yurt dışından önemli alıcıların katılacağı ARUSTEK Fuarı, sektörün kalkınma hamlesi çabasına ve ihracatını 3 milyar dolara çıkararak Avrupa birincisi olma hedefine önemli bir katkı sağlayacak. Fuar, sektördeki firmaların ürün ve hizmetlerini yurt içi ve yurt dışı alıcılara tanıtmaları, yeni pazarlara açılmaları ve sektördeki gelişmeleri takip etmeleri için de önemli bir platform olacak” dedi.