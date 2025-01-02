İzmir, olimpik havuz sıkıntısını nihayet çözmek üzere. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yapılan Halkapınar Yüzme Havuzu’nun inşaatı son aşamaya geldi. Bu modern tesis, kentin yüzme ihtiyacını karşılayarak, sporculara ve halka hizmet verecek. Açılış için gün sayan tesis, İzmir’in spor altyapısını önemli ölçüde güçlendirecek.

Halkapınar yüzme havuzu ve ileriye dönük hedefler

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2022 yılında başlattığı inşaat projesi, 220 milyon TL ihale bedeliyle hayata geçirildi. Halkapınar’daki olimpik yüzme havuzu, yalnızca yüzme değil, futbol, atletizm, cimnastik ve basketbol gibi birçok branşı da bünyesinde barındıran dev bir kompleksin parçası olacak. Atatürk Stadı Kompleksi içinde yer alan bu yeni tesis, İzmir için büyük bir kazanç olacak.

İzmirli sporcular ve halk için erişilebilirlik

Olimpik havuz, sadece profesyonel sporculara değil, halkın da faydalanabileceği bir tesis olacak. İçerisinde, kentteki ilk kapalı atlama havuzu, çocuk havuzu ve tam donanımlı fitness merkezi de yer alacak. Önümüzdeki haftalarda hizmete açılacak bu tesis, İzmir’in yüzme ve diğer su sporlarına olan ilgisini artıracak.

Alsancak Atatürk Yüzme Havuzu’nun yeniden inşası

Öte yandan, 1967 yılında inşa edilen ve 2019'da çürük olduğu için kapatılıp 2023'te yıkılan Alsancak Atatürk Yüzme Havuzu’nun yeniden inşa çalışmaları devam ediyor. Bu tarihi havuz, 1971 Akdeniz Oyunları ve 2005 Üniversite Oyunları'na ev sahipliği yapmıştı. Yeni yapılacak havuzun da İzmir’in yüzme altyapısına katkı sağlaması bekleniyor.

İzmir’in yüzme ihtiyacına çözüm

Özel kurumlar ve üniversiteler dışında kent merkezinde olimpik havuz bulunmadığı için yıllarca büyük sıkıntılar yaşayan İzmir, iki yeni havuzun devreye girmesiyle büyük bir rahatlama yaşayacak. Özellikle kış aylarında büyük zorluklar yaşayan İzmirliler, tam donanımlı bu tesislerle spor yapma imkânı bulacak.