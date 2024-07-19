İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin'in ziyareti sırasında, Arslanlar Biberi üreticisi Fuat Sunar'ın 4 dekarlık tarlası incelendi. Bu özel biberin coğrafi işaret tescili ve önemi hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Arslanlar Biberi, yaklaşık 120 yıllık bir geçmişe sahip ve yerel halk arasında "yörük biberi" olarak biliniyor. Her yıl bir önceki senenin ilk hasadından alınan tohumlarla ekilen bu biber, özgün tat ve aromasıyla tanınıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, ziyaret sırasında Fuat Sunar'ın Arslanlar Biberi tarlasını gezdi ve üretim süreci hakkında detaylı bilgi aldı. Şahin, bu tür yerel ürünlerin korunması ve tanıtılmasının bölge ekonomisi için kritik önem taşıdığını vurguladı.

Fuat Sunar, Arslanlar Biberi'ne gösterilen ilgiden memnuniyetini dile getirerek, üretimin dedelerden kalan bir gelenek olduğunu belirtti. İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri'nin desteğiyle bu biberin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda tanıtılmasının sağlandığını ve bunun sayesinde geniş bir kitleye ulaştıklarını ifade etti.

Arslanlar Biberi'nin coğrafi işaret tescili alması, bölge ekonomisine hem ekonomik hem de kültürel katkılar sağlıyor. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yerel ürünlere verdiği destekler, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini ve üreticilerin refahını artırmak amacıyla önem arz ediyor.