İzmir’de enerji arzının güvenliğini artırmak amacıyla yapılacak planlı kesintiler kapsamında, Buca, Bornova, Foça, Kemalpaşa, Ödemiş, Kınık, Aliağa, Bayındır, Tire, Torbalı, Kiraz, Bergama ve Menemen ilçelerinde bazı mahalle ve köyler elektriksiz kalacak.

2 Kasım Elektrik Kesintisi Programı

Buca: Zafer, Kısık, Oğlananası, Kaynaklar ve Yıldızlar bölgelerinde 09:00 – 17:00 arasında planlı kesinti yapılacak.

Bornova: Ergene Mahallesi 09:00 – 17:00.

Foça: İsmetpaşa Mahallesi ve çevresi 09:00 – 17:00.

Kemalpaşa:

Bağyurdu Yeni ve çevresi 09:30 – 17:30

Halilbeyli OSB, Bağyurdu Yeni (Sancaklıbozköy) 14:00 – 18:00

Yeşilköy, Vişneli, Gökyaka, Dereköy, Cumalı 09:00 – 17:00

Ödemiş: Mescitli, Bademli, Ovakent, Demircili, Karakova, Emmioğlu, Üç Eylül ve Seyrekli bölgelerinde 09:00 – 16:00 planlı kesinti yapılacak.

Kınık: Kalemköy, Kınık OSB, Arpadere, Bağalan, Büyükoba, Çaltı, Çanköy, Değirmencieli, Elmadere, Kocaömer, Yaylaköy bölgeleri 10:00 – 14:00 arası elektrik alamayacak.

Aliağa: Cumhuriyet ve Atatürk Mahalleleri, Siteler bölgesi 01:00 – 01:30 ve diğer bölgelerde farklı saatlerde kesinti yapılacak.

Bayındır: Hasköy, Bülbüldere, Atalan, Yeniçiftlik ve çevresi 09:00 – 17:00.

Tire: Küçükören, Küre, Kahrat, Çobanköy, Eğridere, Osmancık, Demirdere, Çayır, Çamlıca, Sarılar, Güney, Hamam, Saruhanlı ve Yenişehir bölgeleri 09:00 – 17:00 arası etkilenecek.

Torbalı: Şehitler, Eğerci, Çamlıca, Helvacı ve Düverlik bölgelerinde 09:00 – 18:00 kesinti olacak.

Kiraz: Arkacılar, Suludere, Şemsiler, Yeni, İstiklal, Cumhuriyet, Ceritler, Olgunlar, Sırımlı, Örencik, Mersinlidere ve Mavidere 09:00 – 17:00 arası planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Bergama: Bozköy ve Aşağıkırıklar bölgeleri 09:00 – 15:00 ve 10:00 – 14:00 saatlerinde kesintiden etkilenecek.

Menemen: Hasanlar ve Yayla bölgeleri 13:00 – 18:00 arası elektriksiz kalacak.