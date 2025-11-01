İzmir’de enerji arzının güvenliğini artırmak amacıyla yapılacak planlı kesintiler kapsamında, Buca, Bornova, Foça, Kemalpaşa, Ödemiş, Kınık, Aliağa, Bayındır, Tire, Torbalı, Kiraz, Bergama ve Menemen ilçelerinde bazı mahalle ve köyler elektriksiz kalacak.
2 Kasım Elektrik Kesintisi Programı
Buca: Zafer, Kısık, Oğlananası, Kaynaklar ve Yıldızlar bölgelerinde 09:00 – 17:00 arasında planlı kesinti yapılacak.
Bornova: Ergene Mahallesi 09:00 – 17:00.
Foça: İsmetpaşa Mahallesi ve çevresi 09:00 – 17:00.
Kemalpaşa:
Bağyurdu Yeni ve çevresi 09:30 – 17:30
Halilbeyli OSB, Bağyurdu Yeni (Sancaklıbozköy) 14:00 – 18:00
Yeşilköy, Vişneli, Gökyaka, Dereköy, Cumalı 09:00 – 17:00
Ödemiş: Mescitli, Bademli, Ovakent, Demircili, Karakova, Emmioğlu, Üç Eylül ve Seyrekli bölgelerinde 09:00 – 16:00 planlı kesinti yapılacak.
Kınık: Kalemköy, Kınık OSB, Arpadere, Bağalan, Büyükoba, Çaltı, Çanköy, Değirmencieli, Elmadere, Kocaömer, Yaylaköy bölgeleri 10:00 – 14:00 arası elektrik alamayacak.
Aliağa: Cumhuriyet ve Atatürk Mahalleleri, Siteler bölgesi 01:00 – 01:30 ve diğer bölgelerde farklı saatlerde kesinti yapılacak.
Bayındır: Hasköy, Bülbüldere, Atalan, Yeniçiftlik ve çevresi 09:00 – 17:00.
Tire: Küçükören, Küre, Kahrat, Çobanköy, Eğridere, Osmancık, Demirdere, Çayır, Çamlıca, Sarılar, Güney, Hamam, Saruhanlı ve Yenişehir bölgeleri 09:00 – 17:00 arası etkilenecek.
Torbalı: Şehitler, Eğerci, Çamlıca, Helvacı ve Düverlik bölgelerinde 09:00 – 18:00 kesinti olacak.
Kiraz: Arkacılar, Suludere, Şemsiler, Yeni, İstiklal, Cumhuriyet, Ceritler, Olgunlar, Sırımlı, Örencik, Mersinlidere ve Mavidere 09:00 – 17:00 arası planlı elektrik kesintisi uygulanacak.
Bergama: Bozköy ve Aşağıkırıklar bölgeleri 09:00 – 15:00 ve 10:00 – 14:00 saatlerinde kesintiden etkilenecek.
Menemen: Hasanlar ve Yayla bölgeleri 13:00 – 18:00 arası elektriksiz kalacak.