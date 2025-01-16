İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından düzenlenen "Nasıl Bir İzmir" panel serisi, İzmir’in 2074 vizyonunu oluşturmak amacıyla önemli bir platform sunuyor. Serinin altıncı paneli, 18 Ocak Cumartesi günü İzQ İnovasyon Merkezi’nde "Tasarım Kenti ve Kentin Tasarımı" başlığıyla gerçekleştirilecek.

Sürdürülebilir ve dirençli bir İzmir için yola devam

"Nasıl Bir İzmir" serisinin altıncı panelinde, İzmir'in sürdürülebilir, adil ve dirençli bir kent kimliğine nasıl ulaşabileceği, katılımcı bir perspektifle tartışılacak. Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Deniz Güner, Sabancı Üniversitesi’nden Ayşe Köse Badur ve Kentsel Strateji’den Ali Faruk Göksu’nun konuşmacı olarak katılacağı panelde, İzmir’in şehir planlaması ve tasarımına dair önemli ipuçları verilecek. Panel, saat 11.00’de başlayacak.

Geleceğin İzmir’i için stratejik bir yol haritası

İZPA Vizyon 2074 Strateji Ofisi yürütücülüğünde düzenlenen panel serisi, İzmir’in ekonomik, ekolojik ve toplumsal geleceğine dair kapsamlı tartışmalar sunuyor. İZPA ofislerinin çalışma alanlarını tamamlayacak şekilde tasarlanan sekiz panelden oluşan serinin her bir paneli, İzmir’in öncelikli sorunlarına ve fırsatlarına odaklanıyor.

Her panelde, alanında uzman akademisyenler ve uzmanlar, İzmir’in geleceği için önemli konuları katılımcılarla birlikte ele alıyor. Bu panellerin her biri, İzmir’in 2074 vizyonuna dair kurumsal hafıza oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla, İZPA’nın YouTube kanalında erişime sunuluyor.

"Nasıl Bir İzmir" panel serisi, daha önce “İzmir’in 2074 Vizyonu”, “Gıda ve Tarım”, “Körfez ve Havzalar”, “Kent İçin Müşterek Veri”, “Bölgesel Kalkınma ve Kentsel İnovasyon” gibi önemli başlıklarla gerçekleşmişti. Seri, "Sağlıklı Bir İzmir" ve "İzmir’de Birlikte Yaşamak" başlıkları ile devam edecek.