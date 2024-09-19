İzmir’de gerçekleştirilen büyük çaplı bir kaçak alkol operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan çeşitli kaçak içki ve alkol ürünleri ele geçirildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Bornova, Karabağlar ve Buca ilçelerinde yapılan baskınlarda önemli miktarda kaçak içki ve malzeme bulundu.

Operasyonun detayları

13 ikamet, 3 depo, 5 araç ve 2 iş yerine yapılan baskınlarda, 327 şişe muhtelif içki, 47 litre açık sahte içki, 205 litre taklit etiketli etil alkol ele geçirildi. Ayrıca, 3 bin adet boş içki şişesi, 12 bin adet sahte bandrol, 8 bin 400 içki şişesi kapağı, 18 bin 700 içki şişesi etiketi ve kapişonu, ve 4 litre içki yapımında kullanılan aroma maddesi bulundu.

17 şüpheliden 10'u serbest

Operasyonun ardından haklarında işlem yapılan 17 şüpheliden 10’u serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.