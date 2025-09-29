İzmir’de öğleden sonra başlayan sağanak yağış, kısa sürede etkisini gösterdi. Belediye ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda önlem aldı. Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

İzmir’in 4 aydır beklediği sağanak yağış başladı

İzmir’de, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından öğle saatlerinde sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığındı ve yağışın dinmesini bekledi. Şehirdeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su birikintileri oluştu

Sağanak nedeniyle İzmir’in çeşitli noktalarında su birikintileri meydana gelirken, belediye ekipleri de hızlıca harekete geçerek su tahliye çalışmalarına başladı. Yağmurun dinmesinin ardından ekipler, olası su birikintilerini önlemek için temizlik ve tahliye işlemlerine devam etti.

Yağış aralıklarla devam edecek

Meteoroloji uzmanları, sağanağın aralıklarla devam etmesinin beklendiğini bildirdi. Şehirdeki vatandaşların, ani yağışa karşı dikkatli olması ve gerektiğinde tedbir alması önerildi. İzmir'de trafik ve günlük yaşamda aksamalara neden olan sağanak, kısa süreli olmasına rağmen etkisini gösterdi.