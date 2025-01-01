2025’te kapsamlı bir yenileme sürecine girecek olan İzmir’in simgesi Kültürpark’ta ilk adım, yeni yılın ilk gününde atıldı. Dr. Behçet Uz’un başlattığı geleneği sürdüren Başkan Tugay, 8 yeni ağacın dikildiği etkinlikte, İzmir’in geleceğine dair önemli mesajlar verdi.

Kültürpark’ın geleceği için ilk adım atıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılına girdiğimiz bugünlerde İzmir’in simgelerinden biri olan Kültürpark’ta büyük bir dönüşüm başlattı. 89 yıl önce temelleri atılan Kültürpark, modern altyapısı ve zenginleştirilen yeşil dokusuyla ikinci yüzyılında da İzmirlilerin buluşma noktası olacak.

Yeni yılın ilk gününde düzenlenen ağaç dikim etkinliğinde konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay, Kültürpark’ın İzmir için tarihi ve kültürel önemini vurguladı. Tugay, “Kültürpark’ın İzmir için değerinin farkındayız. Onu koruyarak ve geliştirerek geleceğe taşıyacağız” dedi.

Yeni ağaçlar dikildi

Etkinlikte, Kültürpark’ın yeşil dokusunu zenginleştirmek için 8 yeni ağaç dikildi. Dikilen türler arasında Kurtbağrı, jakaranda ve bella sombra gibi İzmir’de nadir bulunan ağaçlar yer aldı. Başkan Tugay, bu adımın Kültürpark’ı adeta bir arboretum alanına dönüştürmek için önemli bir başlangıç olduğunu belirtti.

Kültürpark yeniden doğuyor

Başkan Tugay’ın talimatıyla başlatılan yenileme çalışmaları kapsamında: Kanalizasyon, yağmur suyu drenajı ve yangın hidrant sistemleri yenilenecek. Akıllı sulama ve sürdürülebilir enerji altyapısı kurulacak. Banklar, çöp kutuları ve aydınlatma direkleri gibi ekipmanlar yenilenecek. Alandaki mevcut ağaç ve bitkiler korunacak, gençleştirme çalışmaları yapılacak. Tüm bu değişimlerle Kültürpark, hem tarihi dokusunu koruyacak hem de modern bir yeşil alan olarak İzmirlilere hizmet vermeye devam edecek.

“İzmir’e yakışır değişim”

Başkan Tugay, etkinlikte yaptığı konuşmada İzmirlilere seslenerek, “10 yıl içinde burada dikilen ağaçların gölgesinde keyifle oturacak, anılar biriktireceğiz. İzmir’in 8 bin 500 yıllık tarihine ve kültürüne yakışır bir gelecek inşa etmek için çalışıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.