İzmir’in Ateş Savaşçıları Orman Yangınlarına Karşı Nöbette

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, son yılların en zorlu orman yangını sezonunu yaşıyor. Geçen yılın Haziran ayına göre beş kat artan yangınlarda görev alan itfaiye personeli, yangınların %98’inin yurttaşların dikkatsizliği sonucu çıktığını belirtiyor.

"Yanan sadece ağaçlar değil, geleceğimiz. Doğaya çocuklarınız kadar hassas davranın." - İzmir İtfaiyesi

İzmir’de alevlerle savaş

Geçtiğimiz 29 ve 30 Haziran tarihlerinde Selçuk’un Pamucak bölgesi ve Menderes Çamönü’nde çıkan yangınlar, rüzgarın etkisiyle büyüdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve gönüllüler, yangınları kontrol altına almak için büyük bir mücadele verdi. İki yangında toplam 500 hektar alan etkilendi.

"Çok dikkatli olmamız lazım"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, 29-30 Haziran’da İzmir’de çıkan yangınlarla ilgili bilgi verdi. “Geçen hafta sonu 21 noktada orman yangını çıktı. Bunların bir bölümü ot yangını olarak başladı ama orman yangınına dönüştü. İtfaiye ekiplerimiz, kent içindeki yangınlara ortalama 4 dakika 51 saniyede, kent dışındaki yangınlara ise 9 buçuk dakikada müdahale etti” dedi.

Yangınlar 5 kat arttı

İtfaiye Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Müdahale Şube Müdürü Yaşar Korkmaz, son bir ayda 45 orman yangını çıktığını belirtti. “Geçen yılın aynı dönemine göre beş kat daha fazla yangınla karşılaştık. 150 araç ve 350 personelle yangınlara müdahale ettik. Orman yangınları hepimizi mutsuz ediyor, çünkü doğamızı gelecek nesillere devretmek zorundayız” dedi.

Yangınların %98’i insan kaynaklı

İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürü Aydın Mutlu, yangınların %98’inin insanlardan kaynaklandığını belirtti. “Evimizin çevresindeki kuru otları temizleyebiliriz. Sigara izmaritlerini ve camları ormanlık alanlara atmamalıyız. Küçük bireysel tedbirlerle büyük yangınların önüne geçebiliriz” dedi.

Teyakkuzdayız

Şube Müdürü Aydın Mutlu, “Yangın çıkacak diye tedirgin şekilde uyuyoruz. Sürekli telsizi takip ediyoruz. Ormanlarımızı korumalıyız. Bireysel tedbirlerle büyük felaketlerin önüne geçebiliriz” dedi.

İtfaiye eri Ergün Anıl Cengiz, “Ormanlar bizim canımız. Menderes ve Selçuk yangınlarında ormanların çığlığını duydum. Bu durum beni derinden sarstı” dedi.

İtfaiye eri Hasan Bektaş, “Her yangın ihbarı aldığımızda duygusal anlar yaşıyoruz. Ormanlar bizim geleceğimiz. Sevdiklerimizi bırakıp yangınlara müdahale ediyoruz” dedi.

Çocuklarınız kadar hassas davranın

İtfaiye personeli Serdar Özdemir, “Yangın çağrısı geldiğinde hemen hazırlanıyoruz. Ormanları çocuklarımız gibi düşünmeliyiz. Küçük bir kıvılcımın nelere mal olduğunu hep birlikte görüyoruz” diyerek itfaiye çalışanları vatandaşlara daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.