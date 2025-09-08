İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül ayı birinci birleşimi öncesinde CHP İzmir İl örgütü, İstanbul’daki kayyum kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamayı CHP Grup Sözcüsü Yağmur Yurdakul Özkan okurken, İZBB Başkanı Cemil Tugay, “Çok büyük bir siyasi partinin Türkiye’nin en büyük şehrinin il başkanlığına biber gazlarıyla girilmesi kabul edilemez. Demokrasi açısından çok sıkıntılı bir durum” ifadelerini kullandı.

Tugay: “Seyirci kalmamız beklenemezdi”

Başkan Tugay, yaşanan sürecin sadece CHP’yi değil, demokrasiyi de hedef aldığını belirtti. Tugay, şunları söyledi:

“Ülkede olağan dışı bir durum var. Seyirci kalmamızı kimse beklememeli. Demokrasi ciddi yara alıyor. Bir siyasi partinin il başkanlığına, içeride milletvekilleri ve yöneticiler varken biber gazıyla girilmesi anlaşılabilir bir şey değil.” Balçova’daki saldırganın annesi ve babası gözaltına alındı İçeriği Görüntüle

“CHP’nin siyasi yapısı zarar görüyor”

Tugay, sürecin hukuki açıdan da sorunlu olduğunu dile getirerek, Asliye Hukuk Mahkemesi’nin görev alanı dışında kararlar aldığını, bunun CHP’nin siyasi yapısına zarar verdiğini ifade etti.

Özkan: “Antidemokratik kararlarla baskı kuruluyor”

CHP Grup Sözcüsü Yağmur Yurdakul Özkan ise açıklamasında, Türkiye’nin demokrasi ve hukuk açısından olağanüstü bir dönemden geçtiğini vurguladı:

Kayyum atamalarının halkın iradesine müdahale olduğunu,

Yargının tarafsızlığının siyasi etkilerle zedelendiğini,

İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan müdahalenin hukuka ve demokrasiye darbe niteliğinde olduğunu söyledi.

Özkan, “Cumhuriyet Halk Partisi ne yaparsanız yapın geleceğin iktidarıdır” ifadelerini kullandı.