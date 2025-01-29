İzmir Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yarıyıl tatilini daha eğlenceli hale getirmek için önemli bir etkinlik düzenledi. Bornova'daki Âşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki Buz Sporları Salonu, karne hediyesi olarak ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz buz pateni yapma imkanı sundu. Buz pistine akın eden minikler, tatil coşkusunu doyasıya yaşadı.

Yarıyıl tatili coşkusu: Buz pisti öğrencilerle doldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde öğrencileri unutmayarak “Karneni Al Gel” sloganıyla özel bir etkinlik düzenledi. Ücretsiz buz pateni seansları, miniklerin büyük ilgisini topladı. Gün boyunca yoğunluk yaşanırken, çocuklar karne hediyesi olarak hem eğlendi hem de unutulmaz anılar biriktirdi.

İlgi yoğun, talep artıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Buz ve Su Sporları Şube Müdürü Veli İnan Konca, bu etkinliğin büyük ilgi gördüğünü belirtti. Konca, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ın talimatıyla, çocuklarımızın eğlenceli bir ara tatil geçirmelerini sağladık. Talep çok yüksek, bu yüzden paten ve personel sayımızı artırdık" dedi.

Sporu destekleme taahhüdü

Konca, İzmir halkına daha fazla hizmet sunmaya devam edeceklerini belirterek, 2025 yılına ait seans ücretlerinde herhangi bir artış yapılmayacağını ve 2024 tarifesinin geçerli olacağını duyurdu. Ayrıca halk seanslarının yanı sıra özel dersler ve kurslar da sunulmakta.

İzmir'i kıskananlar da var

Zonguldak’tan İzmir’e tatil için gelen Elif Terzi, İzmir’deki buz pateni imkanlarından son derece memnun kaldığını belirtti. "Buz pateni gibi imkanların Türkiye’nin her yerinde olması gerektiğini düşünüyorum," diyerek, İzmir'in sunduğu bu fırsatları takdir etti. Ayrıca, "Kızım artistik cimnastik yapıyor, buz patenini de denemek isterdik," diyerek bu spor dalının yaygınlaşmasını temenni etti.

İzmir'deki harika hizmeti takdir ediyorlar

Çeşitli şehirlerden gelen aileler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu bu imkanları övgüyle karşıladı. Yasemin Akpınar, Samsun’dan geldiğini belirterek, "Bu tür etkinliklerin diğer illerde de olması çok güzel olurdu," dedi. Bülent Özcan ise, "Çocuklarımız için çok güzel bir fırsat. İzmir'deki bu tür tesislerin daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum," ifadelerini kullandı.

Fiyatlar 2024 tarife dönüşüyle uygulanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, buz pateni seans ücretlerinde 2025 yılı için yapılan artışı iptal etti. Ocak ayında yapılan meclis toplantısında, 2024 fiyatlarının devam etmesi kararlaştırıldı. Şubat ayı itibarıyla öğrenci seans ücreti 100 TL, tam seans ücreti ise 150 TL olarak uygulanmaya devam edecek.