İzmir’in birçok sivil toplum kuruluşunun ortak hareket etmesiyle Gaziemir ve Karabağlar arasında 70 dönümlük bir arazi üzerinde bulunan toprağa gömülü radyoaktif atıkla kenti tehdit eden kurşun atıkları, 17 yıldır canlılara ölüm saçmaya devam ediyor.

Haber Ekspres gazetesinden Turgay Kılıç’a konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, süreci takip ettiğinin altını çizerken bundan sonraki aşamada yerel yönetimler ve çevre ile kimya mühendisleri odası uzmanlarının da sürece dahil olacağını vurguladı.

İtirafla yayılan ölüm korkusu

Başkan Işık, bir ailenin olayı itiraf etmesiyle bölgeden nükleer atığın yayıldığını anlatarak "17 yıllık nükleer felaketin öncesi de var. 2007 yılında bir aileden gelen itirafla burada bir nükleer atık olduğu, bunun bir sorun teşkil ettiğiyle ilgili söylemlerle her şey ortaya çıkıyor. O günden itibaren CHP Gaziemir İlçe Başkanlığı, sonraki belediye başkanları, milletvekilleri ve parti meclis üyeleri bu işin üzerine gitti. Önceki dönem Belediye Başkanımız Halil Arda, ‘duran adam' eylemiyle de konuyu gündeme taşırken ben de birkaç eyleme katkı sağlamıştım” ifadesini kullandı.

Hiçbir ilerleme olmadı

Belediye Başkanı Ünal Işık, sürecin bakanlığa iletildiği aşamaya da değinerek “Bu süreçte bakanlıktan hiçbir ses çıkmadı. Temmuz ayının başında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden bize bir yazı geldi. Yazıda 8 Temmuz itibarıyla ‘EKOVAR Geri Dönüşüm’ şirketi tarafından temizleme çalışmasına başlanacağı yazılıydı. 8 Temmuz sabahı ve sonrasında meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, zabıta ekiplerimiz ve vatandaşlarımızla bölgeyi sık sık gözetim altında tuttuğumuz halde hiçbir gelişme ve ilerleme yok” diye konuştu.

﻿“Çıkarılması güç atık”

﻿Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, “Çünkü biliyoruz Türkiye'de teknolojisi olmayan, çıkarması güç bir kurşun atığı var. Bakanlık ise bu firmaya bu yetkiyi verdiğine göre, yeterli donanıma sahip olduğunu düşünüyorum. Bir belediye başkanı olarak sürecin, mühendisler odası yetkililerinin kontrolünde ilerlemesinin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Bizler de tüm gelişmeleri takip edip bakanlığın yetkilendirdiği firmanın yetki belgelerini de alarak denetime tabi tutacağız. Bilim insanlarımızın takibiyle sağlıklı sonuçlara varabiliriz” diye konuştu.

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