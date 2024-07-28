İzmir'in Gaziemir ilçesinde “Çernobil” olarak bilinen nükleer atıkların temizlenmesine başlandı. Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, bu sürecin bilimsel yöntemlerle ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

"Temizlik çalışmalarından haberimiz yok"

Gaziemir'de 500 bin tondan fazla olduğu tahmin edilen tehlikeli atıkların Ekovar firması tarafından temizlenmeye başlandığına dair haberler üzerine Belediye Başkanı Ünal Işık, bölgede açıklamalarda bulundu. Ekovar firmasının Temmuz ayının başında belediyeye gönderdiği yazıda, 8 Temmuz itibariyle temizliğe başlayacaklarını bildirdiğini söyleyen Işık, “23 Temmuz Salı günü itibariyle iş makinelerinin alanda çalıştığını görüyoruz. Ancak, Gaziemir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu çalışmalardan bilgilendirilmedik,” dedi.

"Şeffaf bilgi talep ediyoruz"

Belediye Başkanı Ünal Işık, firma yetkililerinin Cuma günü belediyeye yüzeysel bilgi verdiğini ve 30 Temmuz Salı günü bir bilgilendirme toplantısı yapılacağını açıkladı. İlgili kurumlardan, kamuoyunu ve yerel yönetimleri detaylı şekilde bilgilendirmelerini talep etti.

Sağlık ve güvenlik ön planda olmalı

“Gaziemir halkının sağlığı her şeyden önemlidir,” diyen Işık, atıkların mutlaka temizlenmesi gerektiğini ancak bunun bilimsel yöntemlerle yapılmasının şart olduğunu vurguladı. Bölgede yapılan radyasyon taramalarında normal değerin 7 bin 291 katı radyasyon tespit edildiğini belirten Işık, temizlik sürecinde yaşanabilecek sızıntı ve kimyasal etkileşimlerin insan ve çevre sağlığına etkisi konusunda bakanlıkların kamuoyuna net bilgi vermesi gerektiğini söyledi.

Denetim için komisyon kurulmalı

Başkan Işık, alandaki temizlik çalışmalarının düzenli denetlenmesi ve yerel yönetimlere bilgi verilmesi için çevre mühendisleri, kimya mühendisleri, bilim insanları ve meslek odalarının da dahil olduğu bir komisyon kurulmasını önerdi. Ayrıca, temizlik süreci boyunca tüm canlıların yaşamını tehdit eden bu atıkların tamamı bilimsel yöntemlerle temizlenene kadar mücadele edeceklerini belirtti.