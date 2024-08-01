İzmir’de, "İzmir’in Çernobili" olarak adlandırılan eski kurşun fabrikası alanında nükleer atıkların temizlenmesi için başlatılan çalışmalar, çevre ve meslek örgütlerinin gündemine geldi. Gaziemir ilçesi Emrez Mahallesi’ndeki 70 dönümlük arazide gömülü bulunan 500 bin ton nükleer atık için 23 Temmuz’da temizlik çalışmaları başladı. Ancak, çevre mühendisleri ve ilgili sivil toplum kuruluşları, sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Şeffaflık talebi

Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nden Ahmet Avni Atayol, yaptığı basın açıklamasında, alandaki atıkların çevre ve halk sağlığına yönelik tehdit oluşturduğu konusunda endişelerini dile getirdi. "Temizlik süreci, bağımsız uzmanlar tarafından denetlenmeli ve kamuoyu şeffaf bir şekilde bilgilendirilmelidir" diyen Atayol, sürecin baştan sona açık bir şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

Yerel yönetimlerin rolü

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, temizlik çalışmalarının nasıl yürütüldüğüne dair yerel yönetimlerin ve bilim insanlarının sürece dahil edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Geçtiğimiz günlerde yapılan çalışmaları izledik ancak henüz bir bilgilendirme almadık" dedi.

Mülkiyet sorunları ve çevresel etkiler

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sözcüsü Aykut Akdemir, mülkiyet sorunlarının temizleme sürecinin önünde engel olmaması gerektiğini vurguladı. Akdemir, "Mülkiyet sorunu çözüldüğünde, sanki yangından mal taşınıyor gibi burada hemen çalışmalar başladı" diyerek, bu durumun çevre sağlığına olumsuz etkileri olabileceğine dikkat çekti.

Çevre örgütlerinden çağrı

Çevre örgütleri ve yerel yöneticiler, bu süreçte atıkların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve halkın düzenli bilgilendirilmesi gerektiğini yineleyerek, sürecin şeffaf bir şekilde ilerlemesi için yetkili kurumları göreve çağırdı.

Bakanlığa yöneltilen sorular

Atayol, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na 14 soru yöneltti. Sorular arasında temizlik çalışmalarının hangi planlar çerçevesinde yürütüleceği, alanda kullanılan yöntemler ve atıkların bertaraf süreci gibi konular yer aldı.

“- Çalışmalar 10.08.2017 tarihli ÇED Olumlu Kararı verilen proje kapsamında mı yürütülecektir? Projede değişiklikler yapıldıysa yeni bir Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci yürütülmüş müdür?

- Alandaki radyoaktif ve tehlikeli atıkların uzaklaştırılması konusunda yapılacak çalışmalara ilişkin planların inceleme ve onay süreçleri nasıl yürütülmüştür?

- Çevresel İyileştirme Planı kapsam ve içeriği nedir? Bu planda daha önce tespit edilen eksiklikler nelerdir? Bu eksiklikler hangi ilave önlemlerle giderilmiş ve planlar onaylanmıştır?

- Alanda hangi teknik ve yöntemlerle çalışma yapılacaktır? Alandan uzaklaştırılacak atık miktarı ve niteliği nedir; bu atıklar nasıl taşınacak, nerede ve nasıl bertaraf edilecektir?

- Atıkların ayrıştırılması ve taşınması sırasında ortaya çıkacak çevresel etkilerin önlenmesine yönelik nasıl bir çalışma yürütülecektir? Gerek işçi sağlığı ve güvenliği gerekse çevre ve halk sağlığı konularında alınan önlemler nelerdir?

- Alandaki çalışma hangi kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülmektedir? Alanda yürütülecek çalışmalara ilişkin program, takvim ve süreç nedir?

- Çalışmaların denetimi hangi kurum ve kuruluşlar tarafından yapılmaktadır?

- Alanda çalışan ve çalışmaları denetleyen özel kuruluşlar bünyesindeki “konusunda uzman ekiplerin” bu alandaki geçmiş deneyim ve uzmanlıkları nelerdir?

- Atıkların miktarına, niteliklerine ve alandaki dağılımına ilişkin tespitleriniz nelerdir?

- Alanda mevcut kirlilik ve etkilerine yönelik izleme ve ölçümler düzenli olarak gerçekleştirilmekte midir?

- Çalışmalarda gömülü atıkların çıkarılması sırasında karşılaşılabilecek acil durumların anında tespiti amacıyla, alanda radyoaktivite ve diğer tehlikeli maddelere yönelik anlık yersel ve atmosferik izleme yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa şu ana kadar tespit edilen değerler nedir?

- 23.07.2024 tarihinden itibaren alanda ne kadar kazı çalışması yapılmış ve malzeme çıkarılmıştır? Alan dışına çıkarılan malzeme var mıdır, varsa nitelik ve miktarı nedir?

- Çalışmada çıkarılan malzemede radyoaktivite ve diğer tehlikeli maddelere yönelik anlık izleme yapılmakta mıdır ve daha detaylı analizler için numune alınmakta mıdır? Yapılıyorsa şu ana kadar tespit edilen değerler nedir?

- Başlatılan ‘temizlik’ çalışması sonrasında alanın kullanımı için ‘arazinin yeni sahipleri’ tarafından ilgili kurumlara iletilen bir talep ve planlama var mıdır?”