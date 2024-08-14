Gaziemir’deki İzmir’in Çernobil’inde devam eden temizleme çalışmaları ile ilgili Halk Bilgilendirme Toplantısı gerçekleşti. Çevrecilerin ve halkın katılımıyla yapılan toplantıda, alanda temizlik yapan şirketin İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB’a devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Toplantıya geçmiş dönem Çevre Mühendisleri Odası Başkanlığı görevini de yürüten Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’da katıldı.

17 yıldır devam eden bir sorun olduğunu ifade eden Nükleer Fizik Uzmanı Profesör Doktor Hayrettin Kılıç, “Kazma kürekle burayı temizlemeye başlamışlar. Bundan sonraki şirketin raporlarına göre, günde 15 bin ton toprak yığını çıkarılırken, bunların öğütülmesi, yüklenmesi ve taşınması sırasında çıkan tozlar var. Bir önceki raporda bu tozların saatte bir kilogram olduğu söyleniyordu. İzmir'de 50-60 kilometre etrafında yaşayan insanların biyolojik etkileri olacak. Bu taşıma ve kırma sırasında, bir metreküp toz çıktığında ya 100 mikron ya da altıdır. 100 mikron altı ve üstü tozlar çöker alanda. Ancak üstündeki tozlar meteorolojik yapıya göre dağılır. Saniyede beş kilometre hızla esen rüzgâr varsa, beş mikronluk toz 15 dakika sonra Konak'ta olur” dedi.

“Turanlar Şirketi burayı temizlerken kurdukları programda 100 mikronun altındaki tozları filtre edecek ve toplayacak bir teknolojileri yok” diyen Kılıç, “Onların verdiği rakamla hareket edersek, 2,5 mikron büyüklüğündeki toz taneciği, ki bunun içinde radyoaktif izotoplar ve milyarlarca atom var. Bir metreküp kepçe aldığında dökerken, bin tane toz var. Bunun bile insanlara etkisi nedir? Bir günde burada oturan herkes 900 defa nefes alıyor. Bir günde 21 bin 600 defa normal bir insan nefes alıyor. Bir yılda yaklaşık 8 milyon kez nefes alıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

"Sürecin şeffaf olması gerektiğini hatırlatmıştık"

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Aykut Akdemir, ise şunları belirtti: “İki hafta önce yaptığımız basın açıklamasında her şeyin şeffaf yapılması gerektiği ilke kararımız üzerinden, toplantıda firmanın bize yaptığı açıklamaları size aktarma sorumluluğumuz için bir araya geldik. 17 yıllık süreçte TMMOB, yerel yönetimler ve çevre savunucuları ile gelinen noktada, kurşun fabrikası alanında bir firma 'temizlik yapacağım' diyerek yola çıktı ve çalışmalar başlattı. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yapması gereken işler nettir. Burada birincil sorumlu kendileridir. Çevre sağlığı söz konusu olduğunda ilçe belediyeler ve büyükşehir belediyeleri görev sahibidirler.”