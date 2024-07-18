Yangın, Buca ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde saat 13.15'te ormanlık alanda başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla müdahale etti. Müdahale ekipleri; 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Tahliyeler yapıldı

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, Buca sınırındaki Gaziemir ilçesine sıçradı. Gaziemir Sarnıç Mahallesi'nde alevlerin evlere yaklaşması nedeniyle polis ve jandarma ekipleri, vatandaşları güvenli bölgelere tahliye etti. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, TOMA'lar ve diğer ekipmanlarla yangın ile evler arasına set kurarak alevlerin evlere sıçramasını önlemeye çalıştı. Güvenlik güçleri, Sarnıç Mahallesi Çamlık Caddesi üzerindeki evleri tedbir amaçlı tahliye etti.

Gece görüşlü helikopterlerle müdahale

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından yangınla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçelerinde çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahalelerimiz devam ediyor. Tüm imkanlarımızla yangını kontrol altına almak için gayret ediyoruz," ifadelerine yer verildi. Yangına gece görüşlü helikopterlerle havadan, itfaiye ekipleri, arazözler, su tankerleri ve kara ekipleri ile karadan müdahale sürüyor.