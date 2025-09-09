İzmir’de süregelen çöp krizi kent merkezinde çöp dağlarının oluşmasına neden oldu. Yaz sıcaklarının da etkisiyle kötü koku çevrede yaşayan vatandaşları ve esnafı rahatsız etmeye başladı.

Çöp sorunu büyüyor

İzmir’in farklı noktalarında biriken çöpler, çevre kirliliğinin yanı sıra halk sağlığı için de tehdit oluşturuyor. Özellikle Konak’ta toplanmayan çöpler, kötü koku nedeniyle hem vatandaşların hem de esnafın tepkisine yol açtı.

Mahkeme kararı süreci etkiledi

İzmir 4. İdare Mahkemesi, 15 Haziran’da Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi’nde depolama işleminin durdurulmasına karar vermişti. Bu karar sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni bir çöp döküm sahası için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuru yaptı. Belediye Başkanı Cemil Tugay da bu girişimi doğrulamıştı.

Vatandaşlar çözüm bekliyor

Kentte büyüyen çöp krizi, çevresel bir sorun olmanın ötesinde sosyal ve siyasi bir tartışmaya da dönüşmüş durumda. İzmirliler hem Büyükşehir Belediyesi’nden hem de merkezi hükümetten sorunun kalıcı biçimde çözülmesi için hızlı ve somut adımlar bekliyor.