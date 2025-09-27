İzmir Büyükşehir Belediyesi, çöp sorununun çözülmesi adına önemli bir adım atarak, 15 aylık katı atık taşıma ve bertaraf hizmeti ihalesini sonuçlandırdı. Mersin merkezli İmza Yol Nakliyat, 954 milyon 660 bin TL’lik teklif ile ihaleyi kazandı. Çöp taşınması 9 Eylül 2025’ten itibaren başlayacak.

İzmir’de çöp taşıma ihalesi sonuçlandı

İzmir’de yaşanan çöp krizi sürerken, İzmir Büyükşehir Belediyesi önemli bir ihale sürecini tamamladı. Satın Alma Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan “Katı Atıkların Bertaraf Tesislerine Transfer Edilmesi Maksadıyla Çekici ve Semi Treyler ile Bertaraf Tesislerine Gelen Katı Atıkların Serilmesi, Sıkıştırılması ve Örtülmesi” hizmeti ihalesi sonuçlandı. 954 milyon 660 bin TL ile Mersin merkezli İmza Yol Nakliyat ihaleyi kazandı.

Maliyeti 1 milyar 374 milyon TL

İhalenin yaklaşık maliyeti 1 milyar 374 milyon TL olarak belirlenmişti. Bu süreçte, taşınacak çöp için 30 adet çekici, 30 adet semi treyler, 1 paletli ekskvatör, 1 beko loder, 1 çöp kompaktörü ve 2 su tankeri kullanılacak. İhale kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin belirlediği yerlere, çöp taşınması işlemi 9 Eylül 2025’ten 31 Aralık 2026’ya kadar devam edecek.

İhaleyi İmza Yol Nakliyat kazandı

İhaleyi kazanan İmza Yol Nakliyat, Mersin merkezli bir firma olup, tek ortağı Diyarbakırlı iş insanı Ergin Başarı’dır. Başarı, şirketi 2024 yılında kurucusu Mehmet Salih Çelik’ten devralmıştır. Firma, daha önce Yay Nakliyat ve MSÇ Nakliyat isimleriyle faaliyet göstermekteydi.

Bu hizmetle ilgili bir önceki ihaleyi 226 milyon TL teklif ile Boğaziçi Katı Atık Yönetimi Şirketi kazanmıştı. Yeni ihaleyle birlikte, İzmir’in çöp sorununun çözülmesi adına önemli bir adım daha atılmış oldu.