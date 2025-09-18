İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 51 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
32 ilde eş zamanlı operasyon
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarma ekiplerince 32 ilde operasyon düzenlendiğini belirtti.
51 şüpheli gözaltında
Yerlikaya, terör örgütüyle bağlantılı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan ve sosyal medya üzerinden propaganda yapan 51 kişinin yakalandığını açıkladı.
Çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi
Operasyonlarda örgütsel faaliyetlere ilişkin dokümanların ve dijital materyallerin ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, operasyona katılan jandarma ekiplerini tebrik etti.