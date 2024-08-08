İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin depreme dayanıklılığını artırmak ve güvenli yapılaşma alanlarını belirlemek amacıyla yürüttüğü deprem araştırmaları ve risk azaltma projelerine hız kesmeden devam ediyor. Bornova’daki başarılı çalışmaların ardından, Karşıyaka’da mikrobölgeleme çalışmaları başlatıldı. Bu projeyle yaklaşık 2 bin hektarlık alanda heyelan ve sıvılaşma gibi afet riskleri değerlendirilecek ve bölgenin yerleşime uygun zeminleri belirlenecek.

Karşıyaka’da Mikrobölgeleme ve Yapı Envanteri Çalışmaları

İzmir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, Karşıyaka'da mikrobölgeleme çalışmaları için ihale sürecini başlattı. Sondajlar, arazi ve laboratuvar testleri ile jeofizik veri toplama çalışmaları gerçekleştirilecek. Proje kapsamında ilçenin paleosismolojisi, tsunami tehlikesi ve zemin indeks özellikleri detaylı olarak değerlendirilecek. Ayrıca, Karşıyaka’da toplam 22 bin 554 binanın deprem sırasında davranışlarını belirlemek için yapı envanteri çıkarılacak.

Bornova’daki mikrobölgeleme çalışmaları, yaklaşık 7 bin hektarlık bir alanda gerçekleştirildi. Bin 350 sondaj kuyusu açılarak 40 bin metre derinlikte sondaj yapıldı ve bu kuyulardan alınan numuneler üzerinde 28 bin laboratuvar testi yapıldı. Bu çalışmalar, bölgenin zemin özelliklerini belirleyerek, yerleşime uygun alanların tespit edilmesine yardımcı oldu.

Yapı Envanteri ve Dönüşüm Stratejileri

Yapı envanteri çalışmaları, binaların deprem etkisi altındaki davranışlarına göre önceliklendirilmesini sağlayacak. Bu veriler, İzmir’e özgü kentsel iyileştirme modelleri ve dönüşüm stratejilerinin geliştirilmesine temel oluşturacak. Ayrıca, her bina için oluşturulan kimlik belgesi, vatandaşlara binanın durumu hakkında kapsamlı bilgiye hızlı erişim imkanı sunacak. Şu ana kadar 6 bin yapı için ön inceleme çalışması yapıldı.

Deprem Master Planı’na Destek

İzmir’de yürütülen bu kapsamlı çalışmalar, Deprem Master Planı için temel veriler sağlayacak. Yapı ve zemin etkileşiminden kaynaklanan riskler belirlenip, gerekli önlemler alınacak. Elde edilen veriler, kentsel yenileme projelerine, büyük ölçekli yatırımlara ve mekânsal planlama süreçlerine yön verecek.