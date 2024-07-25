İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Gölcük Gölü, özellikle hafta sonları ziyaretçilerin akınına uğrayan bir doğa harikası olarak bilinirken, son zamanlarda balık ölümleri ile gündemde. Gölün kıyısına vuran yüzlerce ölü balık, vatandaşları endişelendirdi ve yetkilileri harekete geçirdi. Gölde yaşanan bu üzücü olayın nedenleri araştırılıyor ve gölden numuneler alındı.

Vatandaşlar ve esnaf üzgün

Balık ölümleri göl etrafında işletmecilik yapan Semih Akçam'ı da derinden etkiledi. Akçam, "Ölümleri görünce yetkililere haber verdim ve suyun analizi yapıldı" diyerek durumu özetledi. Bölgedeki diğer esnaf da gölün daha fazla ilgi ve bakım gerektirdiğini belirtiyor.

Araştırmalar devam ediyor

Yetkililer, balık ölümlerinin kesin nedenini belirlemek için çalışmalara devam ediyor. Alınan su örneklerinin analiz sonuçları merakla bekleniyor. Gölcük Gölü'nde yaşanan bu durum, doğa harikasının geleceği konusunda endişeleri artırıyor.