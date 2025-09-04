İzmir’in kültürel mirasında önemli bir yere sahip olan Mogambo, 94’üncü İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında yeniden hayat buldu. Uzun yıllar boyunca kentin sosyal yaşamının merkezinde yer alan mekân, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güzel İzmir Hareketi ve Grand Plaza AŞ iş birliğiyle kapsamlı bir yenileme sürecinden geçerek modern bir restoran ve şehir kulübü olarak İzmirlilerin hizmetine sunuldu.

Cemil Tugay’dan Kentin Hafızasına Dokunan Proje

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın öncülüğünde başlatılan projede, kentin kamusal alanlarını daha nitelikli hale getirmek için yoğun mesai harcayan Güzel İzmir Hareketi ekipleri, Mogambo’yu kentin sosyal yaşamına yeniden kazandırdı.

Güzel İzmir Hareketi Koordinatörü Esra Yılmaz Keskin, Mogambo’nun yeniden açılışına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kültürpark’ın simgelerinden Mogambo’yu, mekanın ruhuna uygun bir şekilde düzenleyerek yeniden İzmirlilerin hizmetine sunduk. Açık alanlarda peyzaj, mobilya ve dekorasyon çalışmaları yaptık. Aydınlatma tasarımını da mekâna uygun olarak yeniledik. Hafızalarda özel bir yeri olan Mogambo, yeniden caz ve klasik müzik eşliğinde keyifli bir sosyal mekân olarak İzmirlileri bekliyor."

1960’ların Efsanesi Yeniden Hayatta

Grand Plaza çatısı altında hizmet verecek olan Mogambo’nun İşletme Sorumlusu Hakan Yurtman, mekânın geçmişine vurgu yaparak şunları söyledi:

"1960’lardan itibaren İzmir’in sosyal hayatında iz bırakan Mogambo, İEF ile birlikte tekrar hayata döndü. Dünya mutfağından seçkin lezzetler sunacağımız sade ve özenli menümüzle İzmirlileri ağırlamaktan mutluluk duyacağız."

Yenileme Çalışmalarında Neler Yapıldı?

Güzel İzmir Hareketi’nin “keyifli sosyal mekanlar” teması kapsamında Mogambo’nun açık alanları yeniden düzenlendi. Çalışmalar şu şekilde gerçekleştirildi:

Mekâna özel peyzaj ve dekoratif sahne tasarımı yapıldı.

Aydınlatma sistemleri modernleştirilerek sıcak ve davetkâr bir atmosfer oluşturuldu.

Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, binanın bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, bitki dikimi, ağaç bakımı ve peyzaj düzenlemelerini gerçekleştirdi.

Caz ve Klasik Müzik Eşliğinde Keyifli Anlar

Mogambo, bundan sonra caz ve klasik müzik performanslarının yer alacağı etkinliklerle İzmir’in kültür-sanat yaşamına katkı sağlayacak. Restoran ve şehir kulübü olarak faaliyet gösterecek mekân, İzmirlilere hem kaliteli yeme-içme seçenekleri hem de sosyal bir buluşma noktası sunacak.

94. İEF’nin en dikkat çeken yeniliklerinden biri olan Mogambo, kentin kültürel hafızasında iz bırakan geçmişini modern bir vizyonla yeniden yaşatmaya hazırlanıyor.