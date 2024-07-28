İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümü, İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu’nun (İLEDAK) yaptığı detaylı incelemenin ardından akreditasyon almayı başardı. Müfredattan öğrencilere sağlanan fiziki imkanlara kadar birçok alanda başarılı görülen İEÜ Radyo ve TV Programcılığı, eğitim kalitesini bir kez daha kanıtladı.

Eğitim altyapısıyla başarılı tablo

Türkiye genelinde iletişim eğitiminin kalitesini artırmak amacıyla çalışmalar yürüten İLEDAK, aylar süren titiz bir inceleme sonucunda İEÜ Radyo ve TV Programcılığı bölümüne akreditasyon verdi. Öğretim kadrosu ve planı, yönetim yapısı, eğitim altyapısı ve stüdyolar gibi birçok kriterde yapılan incelemeyi başarıyla geçen bölüm, 2026 yılına kadar akredite olmanın gururunu yaşıyor.

En iyi şartlarda eğitim

İEÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Emre Küheylan, gençlere en iyi şartlarda eğitim vermeye odaklandıklarını belirterek, “İLEDAK, bu yıl ilk kez meslek yüksekokullarını akreditasyon kapsamına aldı. Biz, Türkiye’de radyo ve televizyon programcılığı eğitimi veren kurumlar arasında akredite olmayı başaran 2 meslek yüksekokulundan biri olduk,” dedi.

Nitelikli eleman ihtiyacı karşılanıyor

Uygulamalı ve teorik derslerle geleceğin başarılı isimlerini yetiştirdiklerini vurgulayan Küheylan, “İletişim ve medya araçları, her dönemde toplumları yönlendiren ve şekillendiren unsurlar olmuştur. Günümüzde iletişim ve medya faaliyetlerinin gücüne her alanda şahit oluyoruz. Hedefimiz, modern yayıncılık esaslarını öğrencilerimize aktararak nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak ve alanıyla ilgili sorunların çözümüne katkı sağlayabilecek, teknik ve teorik bilgiye sahip profesyoneller yetiştirmektir. Bu alanda başarılı olduğumuzu gururla söyleyebilirim,” ifadelerini kullandı.