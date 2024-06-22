İzmir'in meyhane kültürü, hem şehir sakinleri hem de ziyaretçiler için cazip bir deneyim sunuyor. Bu mekânlar, ekonomik ve kaliteli yemek seçenekleri sunarak her kesime hitap ediyor. Yapılan araştırmalar ve ziyaretçi yorumlarına göre, listemizde yer alan meyhaneler şehrin en iyileri arasında yer alıyor.

Kordon meyhaneleri

İzmir'in simgelerinden biri olan Kordon boyunca sıralanan meyhaneler, deniz manzarası eşliğinde taze deniz ürünleri sunuyor. Kordon'da lezzetli menüler sunan mekânlar arasında Deniz Restoran ve Yengeç Restoran öne çıkıyor.

Alsancak-Kahramanlar meyhaneleri

Şehrin kalbinde yer alan Alsancak, hem gündüz hem de gece hareketli meyhane atmosferi sunuyor. Ekonomik seçenekler arasında atom kokereciyle (badem) meşhur Dargeçit; Beylerbeyi Meyhane; Girit ve Akdeniz mutfağı lezzetlerinden oluşan Liman Meyhanesi; kırmızı ve beyaz et yemekleriyle Endülüs Meyhanesi lezzet tutkunlarını memnun ediyor.

Konak meyhaneleri

Tarihi atmosferiyle bilinen Konak Meyhaneleri, hem yöresel lezzetleri hem de şehrin en iyi meyhanelerini barındırıyor. Ciğeriyle, yoğurtlu patlıcan mezesiyle meşhur Hayyam Meyhanesi ile Emniyet Restoran ekonomik fiyatlarıyla dikkat çekiyor.