İzmir, Ege Bölgesi'nin incisi olarak biliniyor ve Türkiye'nin en büyük üçüncü şehri. Bu büyük şehir, birçok farklı kültürü ve yaşam tarzını bünyesinde barındıran ilçeleriyle dikkat çekiyor. İzmir'in en kalabalık beş ilçesi, şehrin sosyal ve ekonomik yapısında önemli bir yer tutuyor. Peki İzmir'in nüfus bakımından en kalabalık ilçesi hangisi?

Konak: İzmir'in kalbi

Konak, İzmir'in en merkezi ilçesidir ve tarihi dokusuyla ön plana çıkar. Alsancak, Kemeraltı Çarşısı ve Konak Meydanı gibi önemli yerlere ev sahipliği yapıyor. 2023 verilerine göre yaklaşık 360 bin nüfusu olan Konak hem turistik hem de ticari açıdan yoğun bir trafiğe sahip.

Karşıyaka: Modern ve hareketli

Karşıyaka, İzmir'in kuzeyinde yer alır ve modern yapıları, geniş sahil şeridi ve aktif sosyal yaşamıyla biliniyor. İlçe, genç nüfusun yoğun olarak yaşadığı ve birçok eğitim kurumunun bulunduğu bir bölge. 2023 verilerine göre Karşıyaka’nın nüfusu 341 bin 857.

Bornova: Eğitim ve gençlik merkezi

İzmir'in doğusunda bulunan Bornova Ege Üniversitesi'ne ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle öğrenci nüfusu oldukça yoğun. 2023 verilerine göre yaklaşık 447 bin 553 kişinin yaşadığı Bornova, alışveriş merkezleri ve kafeleriyle biliniyor.

Buca: İzmir’in en kalabalık ilçesi

Buca, İzmir'in güneydoğusunda yer alıyor ve Dokuz Eylül Üniversitesi'ne ev sahipliği yapıyor. Tarihi evleri ve büyük parklarıyla dikkat çeken Buca, göç alması ve öğrenci ilçesi olmasıyla şehrin en kalabalık ilçesi durumunda. Nüfusu 523 bin 487 kişi.

Karabağlar: İkinci kalabalık ilçe

Nüfus bakımından İzmir ilinin Buca'dan sonra en büyük ikinci ilçesi olan Karabağlar’ın adı Emrez ve Aktepe semtlerinde bulunan yaklaşık iki yüz yıl önceki kara üzüm bağlarından geliyor. 1920'li yıllarda Reşat Nuri Güntekin'in romanlarına konu olan Bozyaka bağlarının, 1970'li yıllara kadar korunduğu biliniyor. Bugün Yeşillik Caddesi’nde mobilya sektörüne ev sahipliği yapıyor. 2008’de Konak’tan ayrılan Karabağlar’ın nüfusu 476 bin 500 kişi.