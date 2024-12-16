İzmir’de 31 Aralık 2024 tarihinde, The Factory PSM Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirilecek 90’lar ve 2000’ler Yılbaşı Partisi, nostalji severler için unutulmaz bir geceye sahne olacak. Saat 19:00’da başlayacak olan etkinlik, müzikle dolu bir yılbaşı gecesi geçirmek isteyenler için ideal bir tercih.

Bilet fiyatları 400 TL olarak belirlenmiş olup, ayrıca "Bir alana bir bedava" seçeneği ile de katılım sağlanabilecek. Böylece İzmir’deki en uygun fiyatlı yılbaşı partisi olma özelliğini taşıyan etkinlik, katılımcılara ekonomik bir seçenek sunuyor.

90’lar ve 2000’ler müzikleri eşliğinde nostaljik bir atmosferde yeni yılı karşılamak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat. Gecede DJ performansları ve sürpriz etkinlikler ile eski yıllara yolculuk yapılacak, katılımcılar unutulmaz anlar yaşayacak.