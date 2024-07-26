İzmir’in tarihi Bergama Vapuru ile başlatılan Körfez turları, kentin eşsiz gün batımını ve 8.500 yıllık tarihini denizden keşfetmek isteyenler için harika bir fırsat sunuyor. İlk turlar büyük ilgi görürken, ikinci tur 27 Temmuz’da gerçekleşecek.

Bergama Vapuru ile tarih ve manzara

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi simgelerinden biri olan Bergama Vapuru ile Körfez turlarını başlattı. İZDENİZ A.Ş. ve İzDoğa iş birliğiyle düzenlenen bu özel turlar, İzmirlilere gün batımının muhteşem manzarasını sunarken, kentin 8.500 yıllık tarihini de keşfetme imkanı sağlıyor. 19.00 ile 21.00 saatleri arasında düzenlenen turlar, Konak İskelesi'nden başlayarak Körfez’deki önemli noktaları kapsıyor.

Tur programı ve kapsamı

Körfez turu, Konak İskelesi'nden hareketle başlayan ve 2 saat süren bir yolculuk sunuyor. Katılımcılar, Pasaport, Alsancak, Liman, Bayraklı, Alaybey, Karşıyaka, Bostanlı, Üçkuyular, Göztepe ve Karataş gibi önemli semtleri denizden gözlemleme fırsatı buluyor. Tur sırasında profesyonel rehberler eşliğinde İzmir’in tarihi ve kültürel zenginlikleri hakkında detaylı bilgiler veriliyor. Ayrıca, Kemeraltı, Konak Atatürk Meydanı, Saat Kulesi, Vilayet Konağı, Kordon, Eski ve Yeni Liman, Yeşilova Höyüğü, Tepekule, Tersane gibi önemli alanlar tanıtılıyor.

Körfez'in doğal zenginlikleri

Tura katılanlar, Körfez’de yaşayan kuşlar, balıklar ve memeliler gibi canlılar hakkında da bilgi alıyor. Bu sayede İzmir’in doğal güzellikleri ve ekosisteminin çeşitliliği hakkında kapsamlı bir bilgi ediniliyor.

Bilet bilgileri ve iletişim

Bir sonraki turun tarihi 27 Temmuz olarak belirlenmiş olup, turlar yaz boyunca devam edecek. Bilet almak ve detaylı bilgi edinmek için www.izdogaturizm.com adresi ziyaret edilebilir veya 531 932 09 93 numaralı telefondan bilgi alınabilir.