İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, sergide yaptığı konuşmada, “İzmir’in huzurunu, İzmir’in keyfini, İzmir’in tadını arıyoruz. Bu güzellikleri yeniden herkesin hissetmesi için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

450 günde İzmir için büyük yol haritası

Başkan Cemil Tugay’ın göreve gelir gelmez yeniden yapılandırdığı İZPA, 450 günlük planlama ve strateji çalışmalarının sonuçlarını Kültürpark Pakistan Pavyonu’nda sergiliyor.

“Bu sergi kentin aklından geçenleri izliyor” sloganıyla 30 Ağustos’ta ziyarete açılan sergi, kısa sürede 15 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. 21 Eylül’e kadar açık kalacak sergi, İzmir’in bugünden 2074’e uzanan gelecek vizyonunu ortaya koyuyor.

Serginin basın buluşmasına, Başkan Tugay’ın yanı sıra İZPA Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile ulusal ve yerel basın temsilcileri katıldı.

İZPA’nın çalışmalarına büyük inanç duyduğunu belirten Başkan Tugay, şunları söyledi:

“İzmir’de çağdaş ve yenilikçi bir kamu yönetimi anlayışına sahip bir ekip yetişiyor. Bu ekip adeta bir okul gibi çalışıyor. Kimileri bu tür kurumları göstermelik işler olarak görür. Ama ben çok net söylüyorum, kimse inanmasa da ben inanıyorum. İzmir için ortaya koyduğumuz vizyonun bu şehirde gerçek bir değişim yaratacağına gönülden inanıyorum.”

Tugay, İzmirlilere güven ve katılım çağrısı yaparak, “Biz bu çalışmaları şehrimizin değerli insanlarıyla, bilim insanlarıyla, hocalarıyla yürütüyoruz. İzmir’in duyarlılıklarına güveniyoruz. Hep birlikte hareket edersek çok daha büyük başarılar elde ederiz” ifadelerini kullandı.

“Hoş nutuklar değil, çözümler üretiyoruz”

Kent yönetiminde bilimin ve verinin önemine dikkat çeken Tugay, “İZPA’nın yaptığı çalışmalar, kaynakların doğru kullanılması ve mekânsal planlamanın verimli şekilde yürütülmesi için yol gösteriyor. Hoş görünmek ya da güzel nutuklar atmak kolaydır. Ancak sorunları çözemedikten sonra bunların hiçbir anlamı yok. Biz, veriye dayalı, bilimsel bir anlayışla çözüm üretiyoruz” dedi.

Üç aşamalı gelecek vizyonu: 2030 – 2054 – 2074

İZPA Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, ajansın vizyonunu ve sergide yer alan çalışmaların detaylarını paylaştı. İZPA’nın temel amacının “bilgiye dayalı analiz, ortak üretim ve etkili sonuçlar” olduğunu söyleyen Velibeyoğlu, İzmir’in geleceğine dair planların üç zaman diliminde ele alındığını belirtti:

2030: İklim değişikliği ve çevresel risklerle mücadele, kentin mevcut sorunlarının çözümü.

2054: Yaşam alanlarının kalitesinin artırılması ve sürdürülebilir şehir planlaması.

2074: İzmir’in dünya ile uyumlu, modern bir metropol olarak geleceğe hazırlanması.

“Her yaptığımız işte bu üç aşamalı vizyonun izi var” diyen Velibeyoğlu, sergide yer alan eylem planlarının bu uzun vadeli yol haritasının bir parçası olduğunu söyledi.

Sergide dört ana bölüm yer alıyor

“İz’in Peşinde Şehrin İçinde” sergisi, İZPA’nın çalışma süreçlerini ve İzmir’in geleceğini dört ana bölümde ele alıyor:

Risk Analizleri: Kentin çevresel ve mekânsal risklerini ortaya koyan bilimsel çalışmalar.

Eylem Planları: Analizlerden elde edilen verilerle hazırlanan projeler ve yayınlar.

Katılımcılık: İzmirlilerin sürece dâhil olmasını sağlayan interaktif çalışmalar.

Gelecek Vizyonu: 2030, 2054 ve 2074 yılları için kısa, orta ve uzun vadeli hedefler.

Sergide ayrıca ziyaretçilerin karekod ile katılabildiği canlı bir İzmir anketi de yer alıyor. Basın mensuplarının katılımıyla yapılan ankette, deprem, ulaşım, iklim krizi ve çevre sorunları kentin en önemli gündem maddeleri olarak öne çıktı.

Başkan Tugay, serginin yalnızca bir tanıtım değil, aynı zamanda bir davet olduğunu vurguladı:

“İzmir’in geleceğini birlikte şekillendirmek istiyoruz. İnsanlarımızın güveni ve katılımı ile çok daha başarılı sonuçlar elde edeceğiz. İzmir’in güzelliklerini yeniden hep birlikte yaşayacağız.”

“İz’in Peşinde Şehrin İçinde” sergisi, İzmir’in planlı ve sürdürülebilir bir geleceğe hazırlanması için atılan adımların en somut göstergesi olarak 21 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek.