İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin genel müdürleri ve yönetim kurulu başkanlarıyla bir araya gelerek yeni döneme ilişkin yol haritasını belirledi. Nefes Restoran’da gerçekleştirilen toplantıda, şirketlerin yeni projeleri ve yatırımları ele alındı.

Yeşil enerjiye öncelik verilecek

Toplantıda konuşan Başkan Tugay, yatırımların halkın ihtiyaçları doğrultusunda şekilleneceğini ve sürdürülebilirlik ile gelir-gider dengesinin gözetileceğini vurguladı. Tugay, özellikle yeşil enerji yatırımlarına öncelik verileceğini belirterek, bu alandaki projelerin İzmir'in geleceği için hayati önem taşıdığını ifade etti.

Planlı çalışma ve tasarruf vurgusu

Başkan Tugay, şirketlerin planlı bir şekilde çalışmalarını sürdürmesinin önemine değinerek, oluşturulan şirketler koordinasyon kurulunun yatırımdan planlamaya birçok alanda aktif rol alacağını söyledi. "Belediye ve iştiraklerimizin her biriminde aklın ve bilimin rehberliğinde projelere ve tasarrufa önem vereceğiz" diyen Tugay, önceliklerinin halkın ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu belirtti.

Toplantının öne çıkan başlıkları

Sürdürülebilirlik: Tüm projelerde sürdürülebilirliğe büyük önem verilecek.

Gelir-Gider Dengesi: Bütçelerin denkliğine dikkat edilerek, tasarruf ön planda tutulacak.

Yeşil Enerji: Çevre dostu enerji yatırımları, belediyenin ana odaklarından biri olacak.

Halkın İhtiyaçları: Hizmetlerin planlanmasında halkın ihtiyaçları belirleyici olacak.

Başkan Tugay, İzmir'in kalkınması ve halkın refahı için yeşil enerji ve sürdürülebilir projelere ağırlık verileceğini belirtti. "Halkımızın ihtiyacı olan hizmetleri vermek önceliğimiz olacak," diyerek, belediye olarak bilimin ve aklın ışığında hareket edeceklerini vurguladı.